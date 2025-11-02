Kevin Durant lidera Rockets em triunfo sobre os Celtics; campeões do Leste, Pacers vencem a 1ª Estadão Conteúdo 02.11.25 9h08 Kevin Durant mostrou, neste sábado, por que é o dono do maior salário acumulado na história da NBA. O astro do Houston Rockets anotou 26 pontos e liderou sua equipe na vitória por 128 a 101 sobre o Boston Celtics, fora de casa, encerrando uma série de três triunfos seguidos do conjunto verde e branco. Além de converter 8 de 11 arremessos em quadra, Durant acertou 8 de 9 lances livres, convertendo três seguidos após uma série de faltas técnicas no início do terceiro quarto, minando qualquer chance de reação da franquia de Boston. Os torcedores começaram a deixar o TD Garden ainda no final do terceiro quarto, quando os visitantes venciam por 97 a 72 - ambos jogaram com reservas o último período. Além da grande atuação de Durant, os Rockets contaram com 17 pontos e nove rebotes de Amen Thompson e um quase "triple-double" de Alperen Sengun, que terminou com 16 pontos, 10 rebotes e nove assistências. Baylor Scheierman liderou os Celtics com 17 pontos, enquanto Payton Pritchard fez 14 e Jaylen Brown apenas 12 - havia anotado 32 na vitória sobre o Philadelphia 76ers na noite anterior. PACERS ENCERRAM SEQUÊNCIA NEGATIVA Em Indianápolis, o atual campeão da Conferência Leste e vice-campeão da NBA, o Indiana Pacers, recuperou-se do péssimo início de temporada e encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas com o triunfo diante do Golden State Warriors por 114 a 109. O Indiana perdia por 11 pontos de diferença no último quarto, mas Quenton Jackson comandou a virada convertendo 12 de seus 25 pontos na parcial final. Aaron Nesmith anotou 31 pontos e Pascal Siakam contribuiu com 27. Já os Warriors, que perderam o fôlego na reta final da partida, tiveram como destaques Stephen Curry, com 24 pontos, Jimmy Butler, com 20, e Jonathan Kuminga, 17. O triunfo trouxe alívio ao Indiana Pacers, que sofre com lesões após a ótima temporada 2024/2025. Destaque da equipe, Tyrese Haiburton rompeu o tendão de Aquiles no jogo 7 das finais da NBA e deverá perder toda a temporada. Na sexta-feira, a franquia anunciou que Obi Toppin ficará afastado por pelo menos três meses devido a uma fratura no pé direito. Também estão no departamento médico os titulares Benedict Mathurin e Andrew Nembhard, além do reserva T.J. McConnell. PISTONS VIRAM SOBRE OS MAVERICKS NA CIDADE DO MÉXICO Em jogo realizado na Cidade do México, o Detroit Pistons abriu vantagem no último quarto para vencer o Dallas Mavericks por 122 a 110, neste sábado, graças a um "double-double" de Jalen Duren, destaque da partida com 33 pontos e 10 rebotes. Sem Anthony Davis, lesionado, os Mavericks lideravam por 93 a 87 após três quartos, mas sofreram uma virada histórica de 35 a 17 no último período. D'Angelo Russell saiu do banco para marcar 31 pontos, enquanto a primeira escolha geral do draft, Cooper Flagg, anotou 16 pontos, sua melhor marca na temporada. Este foi o 15º jogo da temporada regular da NBA disputado na Cidade do México, sendo o quarto do Dallas Mavericks, equipe que mais atuou no país vizinho. Phoenix Suns e Orlando Magic jogaram na capital mexicana três vezes cada um. Confira os resultados dos jogos da NBA deste sábado: Milwaukee Bucks 133 x 135 Sacramento Kings Charlotte Hornets 105 x 122 Minnesota Timberwolves Indiana Pacers 114 x 109 Golden State Warriors Washington Wizards 94 x 125 Orlando Magic Boston Celtics 101 x 128 Houston Rockets Dallas Mavericks 110 x 122 Detroit Pistons Confira os jogos da NBA deste domingo: Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks Toronto Raptors x Memphis Grizzlies Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers Charlotte Hornets x Utah Jazz New York Knicks x Chicago Bulls Phoenix Suns x San Antonio Spurs Los Angeles Lakers x Miami Heat Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Houston Rockets Boston Celtics Indiana Pacers Kevin Durant COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série d 2026 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos 02.11.25 9h00 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Carlos Ferreira Leão em domingo de luz, por nova vida 02.11.25 7h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 FUTEBOL 'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro 02.11.25 7h30 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00