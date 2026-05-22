Josh Hart faz melhor marca da carreira em playoffs e Knicks ampliam vantagem sobre os Cavaliers Estadão Conteúdo 22.05.26 9h22 O New York Knicks deu um importante passo para avançar às finais da Conferência Leste da NBA ao vencer o jogo 2 da série decisiva sobre o Cleveland Cavaliers na noite desta quinta-feira, pelo placar de 109 a 93, em um Madison Square Garden lotado. Com um terceiro quarto irrepreensível, os anfitriões ditaram o ritmo do confronto e agora lideram a disputa por 2 a 0. Na partida, o grande responsável pela boa performance, principalmente na parte final do confronto, foi o ala-armador Josh Hart. Ao assinalar 26 pontos, ele atingiu sua melhor marca na carreira em confrontos válidos pelos playoffs. Hart converteu 5 de 11 arremessos de três pontos e também contribuiu com sete assistências. Empolgado com o dinamismo de seu comandado, o técnico dos Knicks, Mike Brown, foi direto ao ponto. "Foi uma grande partida do Josh", afirmou após o duelo. Duas noites depois de superar uma desvantagem de 22 pontos no último quarto, os Knicks garantiram o controle da partida na noite desta quinta-feira ao aplicar uma sequência de 18 a 0 no terceiro quarto, que lhes deu uma vantagem de 71 a 53. No entanto, apesar da situação confortável nestes playoffs (2 a 0 e a duas vitórias da classificação), o discurso entre os jogadores do New York Knicks é manter o foco para não dar chance de reação ao adversário. "Na nossa cabeça, está 0 a 0. Temos que vencer o próximo jogo. É o jogo mais importante do ano, e é assim que estamos encarando", disse Karl-Anthony Towns. Outro destaque do embate, ele cravou um "double-double" ao anotar 18 pontos e pegar 13 rebotes. Pelo lado do Cleveland Cavaliers, o protagonismo ficou por conta de Donovan Mitchell, que marcou 26 pontos. Apesar do revés, ele garantiu que o time tem força suficiente para se recuperar. "Não temos motivos para nos envergonhar. Eles protegeram a vantagem de jogar em casa, e já vimos isso antes, então vamos para o Jogo 3", disse. O próximo jogo está marcado para este sábado, mas desta vez, o mando de quadra vai ser do Cleveland Cavaliers. Assim, o confronto vai ser realizado na Rocket Arena. CONFIRA O RESULTADO DESTA QUINTA-FEIRA New York Knicks 109 x 93 Cleveland Cavaliers ACOMPANHE A PARTIDA DESTA SEXTA-FEIRA San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Josh Hart Knicks Cavaliers COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos 22.05.26 10h32 sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C 21.05.26 21h18 FUTEBOL Tuchel surpreende e convoca a Inglaterra para a Copa do Mundo sem Palmer e Foden Phil Foden e Cole Palmer são alguns dos nomes que ficaram de fora da convocação inglesa 22.05.26 8h22 FUTEBOL Guardiola deixa o Manchester City após 10 anos e 20 títulos conquistados: 'Nada é eterno' O Espanhol conquistou 20 títulos comandando a equipe inglesa 22.05.26 8h47 GRATUITO Torneio de Snooker Inglês reúne atletas ranqueados e oferece espaço aberto ao público O evento reúne estrutura profissional de sinuca, torneio de atletas de alto nível e área interativa para o público 22.05.26 9h23