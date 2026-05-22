Josh Hart faz melhor marca da carreira em playoffs e Knicks ampliam vantagem sobre os Cavaliers

O New York Knicks deu um importante passo para avançar às finais da Conferência Leste da NBA ao vencer o jogo 2 da série decisiva sobre o Cleveland Cavaliers na noite desta quinta-feira, pelo placar de 109 a 93, em um Madison Square Garden lotado. Com um terceiro quarto irrepreensível, os anfitriões ditaram o ritmo do confronto e agora lideram a disputa por 2 a 0.

Na partida, o grande responsável pela boa performance, principalmente na parte final do confronto, foi o ala-armador Josh Hart. Ao assinalar 26 pontos, ele atingiu sua melhor marca na carreira em confrontos válidos pelos playoffs.

Hart converteu 5 de 11 arremessos de três pontos e também contribuiu com sete assistências. Empolgado com o dinamismo de seu comandado, o técnico dos Knicks, Mike Brown, foi direto ao ponto. "Foi uma grande partida do Josh", afirmou após o duelo.

Duas noites depois de superar uma desvantagem de 22 pontos no último quarto, os Knicks garantiram o controle da partida na noite desta quinta-feira ao aplicar uma sequência de 18 a 0 no terceiro quarto, que lhes deu uma vantagem de 71 a 53.

No entanto, apesar da situação confortável nestes playoffs (2 a 0 e a duas vitórias da classificação), o discurso entre os jogadores do New York Knicks é manter o foco para não dar chance de reação ao adversário.

"Na nossa cabeça, está 0 a 0. Temos que vencer o próximo jogo. É o jogo mais importante do ano, e é assim que estamos encarando", disse Karl-Anthony Towns. Outro destaque do embate, ele cravou um "double-double" ao anotar 18 pontos e pegar 13 rebotes.

Pelo lado do Cleveland Cavaliers, o protagonismo ficou por conta de Donovan Mitchell, que marcou 26 pontos. Apesar do revés, ele garantiu que o time tem força suficiente para se recuperar. "Não temos motivos para nos envergonhar. Eles protegeram a vantagem de jogar em casa, e já vimos isso antes, então vamos para o Jogo 3", disse.

O próximo jogo está marcado para este sábado, mas desta vez, o mando de quadra vai ser do Cleveland Cavaliers. Assim, o confronto vai ser realizado na Rocket Arena.

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New York Knicks 109 x 93 Cleveland Cavaliers

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San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder