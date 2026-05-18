José Mourinho chega a acordo para voltar a ser técnico do Real Madrid, diz TV Estadão Conteúdo 18.05.26 11h42 José Mourinho está próximo de iniciar uma nova passagem pelo Real Madrid. Segundo informações da Sky Sports, o treinador português chegou a um acordo para reassumir o comando da equipe espanhola em contrato válido por duas temporadas, com possibilidade de extensão por mais um ano. De acordo com a emissora britânica, a diretoria madridista optou por apostar novamente em Mourinho após uma temporada sem títulos e marcada por turbulências internas no elenco. A avaliação do clube seria de que o técnico tem perfil para reorganizar o ambiente no vestiário. O anúncio oficial, ainda conforme a Sky Sports, deve acontecer depois da partida contra o Athletic Bilbao, válida pela rodada final de La Liga, no domingo. A expectativa é que Mourinho seja apresentado em Madri nos próximos dias. O português retornaria ao Santiago Bernabéu 13 anos depois de sua primeira experiência no clube, entre 2010 e 2013. Na ocasião, conquistou uma La Liga histórica com 100 pontos - marca ainda lembrada internamente pela direção merengue. Desde a saída de Xabi Alonso, demitido em janeiro poucos meses após assumir o cargo, o Real Madrid vinha sendo comandado interinamente por Álvaro Arbeloa. Mourinho, inclusive, tentará ter desempenho superior ao de dois ex-jogadores seus, que recentemente passaram pelo banco madridista. Mourinho encerrou sua temporada com o Benfica no último sábado, terminando a Liga Portugal na terceira colocação após vitória sobre o Estoril. O treinador havia firmado vínculo de dois anos com o clube português há apenas oito meses, mas o contrato prevê uma cláusula de saída avaliada em 2,6 milhões de libras. A Sky Sports ainda informa que o português pretende levar quatro integrantes de sua atual comissão técnica para a nova etapa no futebol espanhol. Outro fator apontado como decisivo para o acordo é a relação próxima entre Mourinho e Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. As negociações teriam sido conduzidas por Jorge Mendes, empresário do treinador, diretamente com a cúpula do clube espanhol. Segundo a emissora inglesa, Mourinho vê o retorno como uma oportunidade de repetir conquistas do passado e está motivado com o desafio de dirigir novamente um elenco estrelado. A reportagem ainda lembra que o treinador chegou a receber convite do Real Madrid em 2021, mas recusou a possibilidade por já ter assumido compromisso com a Roma. A possível volta do técnico português recoloca no Bernabéu um dos nomes mais marcantes da história recente do clube, agora com a missão de recolocar o Real Madrid no caminho dos títulos após uma temporada abaixo das expectativas. 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