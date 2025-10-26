Capa Jornal Amazônia
Jornais destacam ira de Vini Jr. com Xabi Alonso após substituição no clássico: 'Raiva brutal'

Estadão Conteúdo

Em meio á um clássico animado e disputado, que resultou na vitória do Real Madrid por 2 a 1 e sua consolidação na liderança de La Liga, o que prevaleceu foi a explosão do brasileiro Vinícius Júnior com o técnico Xabi Alonso após ser novamente substituído. O novo episódio do conflito entre o atleta e o treinador espanhol ganhou tanto destaque nos jornais quanto o resultado do jogo.

O diário "Marca", de Madri, destacou a "raiva brutal de Vini" após a substituição aos 26 minutos do segundo tempo. O jornal destacou que "poucas vezes um jogador deixou tão evidente seu descontentamento com uma substituição", repetindo os xingamentos do camisa 7 quando viu a placa com seu número levantada pelo quarto árbitro.

Em sua análise, o "Marca" ressaltou a "reprovação (da torcida) no Santiago Bernabéu, que não conseguia entender a atitude do brasileiro quando o jogo estava longe de terminar" e, apesar de lembrar o bom jogo que o atacante fazia, lamentou a atitude "que 'ataca' diretamente a decisão de seu treinador e 'atinge' Rodrygo, que também esperava sua chance de brilhar no El Clásico".

As críticas se estenderam ao "Mundo Deportivo", de Barcelona, que questionou na manchete: "Vinícius, por que é sempre você?". O jornal catalão afirmou que "o brasileiro se tornou o jogador com maior cobertura da mídia no clássico, apesar de não ter marcado nem dado assistência".

"A partir daquele minuto, aos 26, Xabi Alonso já sabia que poderia vencer o clássico por 10 a 1, e não importaria: a primeira pergunta na sala de imprensa seria sobre Vinicius e sua raiva com a substituição. E isso é natural. O brasileiro o desafiou diante de todo o Bernabéu", comentou a publicação, comparando as reclamações do atacante às do italiano Mario Balotelli.

Com duras críticas, o diário catalão disse que Vini Jr. não tem lidado bem com a perda do trono para Mbappé e Bellingham, "que geram menos ódio dos adversários, inspiram respeito e se vestem melhor". Além da substituição, o jornal atacou Vinícius por sair do banco para tirar satisfações com Lamine Yamal, após o apito final, alimentando a confusão entre os jogadores das duas equipes.

A ira de Vini Jr. Também chamou a atenção em outros países. "A tremenda raiva de Vinícius por ter de deixar o campo no clássico: foi direto para o vestiário", anunciou o "Olé", da Argentina, lembrando que o brasileiro não cumprimentou Rodrygo nem Xabi Alonso ao ser substituído. "A Bola", de Portugal, publicou um vídeo do momento em que Vini "perde a cabeça", enquanto o "The Sun", da Inglaterra, destacou a briga no final da partida com fotos de Vini sendo contido enquanto tentava se aproximar do banco do Barcelona.

