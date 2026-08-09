João Fonseca sente dores, cai para Ben Shelton e é eliminado do Master 1000 de Montreal

João Fonseca (27º do ranking da ATP) está fora do Masters 1000 de Montreal. Depois de perder um equilibrado primeiro set para o americano Ben Shelton (10º do mundo), o brasileiro acabou sentindo dores no tornozelo quando estava bem na segunda etapa e não conseguiu sustentar uma boa vantagem. O rival acabou levando a melhor por 2 sets a 0 neste domingo, dia 9, com parciais de 6/3 e 7/6.

Este foi o segundo duelo entre eles. Em abril deste ano, em Munique, a vitória foi do americano por 2 sets a 1, resultado que o ajudou a chegar ao 10º lugar no ranking da ATP. Ele é o atual campeão de Montreal e segue em defesa do título.

Shelton jogará contra nas quartas-de-final com o vencedor da disputa entre o holandês Botic van de Zandschulp e o tcheco Jakub Mensik, que acontece ainda neste domingo, dia 9.

João começou bem, quebrando o saque de Shelton logo o primeiro game. O brasileiro, desde o início, mostrou resiliência e diversidade em marcar pontos. A confiança, entretanto, não foi repetida no segundo game, e o americano devolveu a quebra, aproveitando diversos erros de saque de João e recolocando o equilíbrio na partida.

Passada a troca de quebras, o equilíbrio passou a prevalecer e os dois confirmaram seus serviços. Foi então que, depois de um game de quase 10 minutos, Shelton conseguiu finalmente quebrar o serviço de João e, em seguida, confirmou o saque para fechar o primeiro set em 6/3. A estratégia de João em subir pra rede não deu tão certo num primeiro momento e o carioca teve de recorrer ao fundo da quadra, onde se sentiu mais confortável.

João voltou mais determinado no segundo set e soltou seu característico grito quando logo consolidou uma vantagem de 3 games. Porém, quando estava apenas administrando, no 5º game e vantagem de 3/1, o brasileiro colocou as mãos no tornozelo e disse que "o pé girou" quando perguntado pelo técnico se foi "na hora de cair". Ele acabou perdendo essa parcial, que mais uma vez chegou perto da casa dos 10 minutos de duração.

Shelton conseguiu recuperar a desvantagem quando voltou a sacar e logo a boa vantagem construída no início do segundo set para João foi embora. O brasileiro quase não ameaçou o serviço do americano, ainda visivelmente abalado pelas dores que sentiu no tornozelo - e ainda mais abalado emocionalmente.

O jogo seguiu lá e cá e João conseguiu se reerguer de forma heroica. Depois de evitar um break point, o brasileiro confirmou um ótimo serviço e buscou um 6 a 5 no segundo set. Entretanto, o americano marcou um 40 a 0 para marcar 6 a 6 e forçar o tie break.

A cada ponto marcado por Shelton em seus saques, João foi demonstrando mais desânimo. Mas quando foi sua hora de sacar, o carioca conseguiu se reencontrar e mostrou coragem ao subir pra redes, coisa que não havia dado certo de início.

A coragem de João, entretanto, não foi o suficiente para superar a agressividade de Shleton. Com parcial de 7 a 3, ele levou a melhor e eliminou o brasileiro.