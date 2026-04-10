João Fonseca ganhará cinco posições no ranking após campanha no Masters de Monte Carlo Estadão Conteúdo 10.04.26 9h52 João Fonseca encerrou a sua participação no Masters de Monte Carlo nesta sexta-feira ao ser derrotado pelo alemão Alexander Zverev em um jogo que teve a duração de 2h40. Apesar da derrota e da frustração por não conseguir chegar à semifinal do torneio, o brasileiro tem motivos para comemorar. A campanha, que o levou às quartas de final, vai garantir um salto de cinco posições no ranking da ATP. Atual 40º colocado na lista, o jovem tenista carioca garantiu o 35º lugar na relação com 1.315 pontos. Desde o início da campanha, o atleta garantiu a soma de 200 pontos. A atualização do ranking acontece na próxima segunda-feira. Caso conquistasse o título, ele poderia alcançar o 17º posto. Na atual temporada de 2026, o carioca disputou o seu sexto torneio, somando até aqui oito vitórias e seis derrotas. Antes de Monte Carlo, ele esteve em ação no Aberto da Austrália, ATP 250 de Buenos Aires, Rio Open (ATP 500), Masters 1000 de Indian Wells e Masters 1000 de Miami. O prodígio tinha como melhor resultado até aqui as oitavas de final na Califórnia, quando fez uma grande partida contra Jannik Sinner, mas acanou derrotado pelo vice-líder do ranking. Embalado pela boa impressão que deixou em Monte Carlo, João Fonseca segue o cronograma de seu calendário e entra em ação agora para competir no ATP 500 de Munique. Nesta competição, o tenista carioca não será cabeça de chave. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters de Monte Carlo João Fonseca ranking COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 Futebol Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo' Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé 09.04.26 23h20 futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 09.04.26 22h39 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão e os campeonatos alemão, espanhol, inglês e italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.04.26 7h00 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58