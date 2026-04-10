Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca ganhará cinco posições no ranking após campanha no Masters de Monte Carlo

Estadão Conteúdo

João Fonseca encerrou a sua participação no Masters de Monte Carlo nesta sexta-feira ao ser derrotado pelo alemão Alexander Zverev em um jogo que teve a duração de 2h40. Apesar da derrota e da frustração por não conseguir chegar à semifinal do torneio, o brasileiro tem motivos para comemorar. A campanha, que o levou às quartas de final, vai garantir um salto de cinco posições no ranking da ATP.

Atual 40º colocado na lista, o jovem tenista carioca garantiu o 35º lugar na relação com 1.315 pontos. Desde o início da campanha, o atleta garantiu a soma de 200 pontos. A atualização do ranking acontece na próxima segunda-feira. Caso conquistasse o título, ele poderia alcançar o 17º posto.

Na atual temporada de 2026, o carioca disputou o seu sexto torneio, somando até aqui oito vitórias e seis derrotas. Antes de Monte Carlo, ele esteve em ação no Aberto da Austrália, ATP 250 de Buenos Aires, Rio Open (ATP 500), Masters 1000 de Indian Wells e Masters 1000 de Miami.

O prodígio tinha como melhor resultado até aqui as oitavas de final na Califórnia, quando fez uma grande partida contra Jannik Sinner, mas acanou derrotado pelo vice-líder do ranking.

Embalado pela boa impressão que deixou em Monte Carlo, João Fonseca segue o cronograma de seu calendário e entra em ação agora para competir no ATP 500 de Munique. Nesta competição, o tenista carioca não será cabeça de chave.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Masters de Monte Carlo

João Fonseca

ranking
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais

Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado

10.04.26 9h58

futebol

Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século

Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte

10.04.26 9h16

Futebol

Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo'

Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé

09.04.26 23h20

futebol

Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte

Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário

09.04.26 14h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte

Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0

09.04.26 22h39

futebol

Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século

Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte

10.04.26 9h16

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Brasileirão e os campeonatos alemão, espanhol, inglês e italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

10.04.26 7h00

FUTEBOL

Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais

Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado

10.04.26 9h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda