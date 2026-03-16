João Fonseca e Bia Haddad caem no ranking, mas têm boa chance de recuperar posições em Miami Estadão Conteúdo 16.03.26 13h47 A divulgação dos rankings da ATP e WTA nesta segunda-feira confirmou as quedas no ranking de João Fonseca e Bia Haddad. O jovem tenista de 19 anos despencou quatro posições e foi para 39º lugar, enquanto a tenista sai da 67ª para 69ª colocação. João Fonseca foi até as oitavas em Indian Wells, mas defendia a conquista dO Challenger de Phoenix, enquanto Bia Haddad não passou da estreia do WTA 1000. Eles chegam ao Masters 1000 de Miami com possibilidade real de voltarem a ganhar posições no ranking, já que a tenista não defende nenhum ponto e o prodígio tem somente 50 somados em 2025. Bia Haddad, mesmo sem ganhar nenhuma estreia na temporada, tem um jogo não tão complicado e no qual pode desencantar. Ela estreia em Miami em duelo inédito com a turca Zeynep Sonmez, 83ª no ranking da WTA. A partida deve ocorrer nesta terça-feira. João Fonseca vem embalado no circuito pelas grandes vitórias em Indian Wells e a batalha em dois tie-breaks na eliminação diante do campeão Jannik Sinner. Mesmo não figurando entre os 32 cabeças de chave, o brasileiro dificilmente não ganhará ao menos um jogo, o que já lhe renderá pontos. Foram poucas as trocas no Top 10 do ranking masculino. O canadense Félix Auger-Aliassime subiu para o oitavo posto e o russo Daniil Medvedev, vice-campeão em Indian Wells, agora é o 10º. Sinner reduziu um pouco da ainda cômoda vantagem de Carlos Alcaraz. No feminino, a vice-campeão Elena Rybakina superou Iga Swiatek e agora é a segunda colocada, enquanto Aryna Sabalenka sobra na frente. Bia Haddad foi superada por Oleksandra Oliynykova e pela britânica Talia Gibson, que escalou o ranking, subindo 44 posições e agora aparecendo na 68ª colocação. CONFIRA OS MELHORES COLOCADOS NO RANKING DA ATP: 1º - Carlos Alcaraz (ESP) - 13.550 pontos 2º - Jannik Sinner (ITA) - 11.400 3º - Novak Djokovic (SER) - 5.370 4º - Alexander Zverev (ALE) - 4.905 5º - Lorenzo Musetti (ITA) - 4.365 6º - Alex de Minaur (AUS) - 4.185 7º - Taylor Fritz (EUA) - 4.170 8º - Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.000 9º - Ben Shelton (EUA) - 3.860 10º - Daniil Medvedev (RUS) - 3.610 39º - João Fonseca (BRA) - 1.135 211º - João Lucas Reis (BRA) - 281 237º - Thiago Wild (BRA) - 232 240º - Felipe Meligeni (BRA) - 229 241º - Pedro Boscardin (BRA) - 229 242º - Thiago Monteiro (BRA) - 228 284º - Gustavo Heide (BRA) - 181 291º - Igor Marcondes (BRA) - 179 CONFIRA OS MELHORES COLOCADOS NO RANKING DA ATP: 1ª - Aryna Sabalenka (BLR) - 11.025 pontos 2ª - Ele Rybakina (CAS) - 7.783 3ª - Iga Swiatek (POL) - 7.413 4ª - Coco Gauff (EUA) - 6.748 5ª - Jéssica Pegula (EUA) - 6.678 6ª - Amanda Anisimova (EUA) - 6.180 7ª - Jasmine Paolini (ITA) - 4.232 8ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.020 9ª - Vitória Mkobo (CAN) - 3.351 10ª - Mirra Andreeva (RUS) - 3.066 39ª - Bia Haddad (BRA) - 942 210ª - Laura Pigossi (BRA) - 340 257ª - Carolina Alvez (BRA) - 269 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ranking João Fonseca Bia Hadda Masters 1000 de miami WTA 1000 de Miami COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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