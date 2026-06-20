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João Fonseca conhece chave do ATP 250 de Eastbourne

Estadão Conteúdo

O brasileiro João Fonseca conheceu neste sábado (20) o chaveamento do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, que começa na segunda-feira (22) e vai até o próximo sábado (29). Número 25 do ranking da ATP, o jovem será o cabeça de chave 2 e vai folgar na primeira rodada do torneio sobre grama.

Com a definição, o tenista estreará nas oitavas de final contra um adversário vindo do qualificatório, que teve início neste final de semana. O favorito ao título neste ano é o americano Taylor Fritz, 9º colocado no ranking mundial. Os argentinos Francisco Cerúndolo e Tomás Martin Etcheverry são outros nomes de destaque e cabeças de chave. Eles estão na 27ª e 30ª posição da ATP, respectivamente.

Em caso de vitória nas oitavas, Fonseca pode encarar o francês Ugo Humbert, número 33 do ranking, nas quartas. Do mesmo lado da chave estão o próprio Tomás Martin Etcheverry e o norte-americano Brandon Nakashima.

Neste ano, o ATP de Eastbourne sofreu algumas baixas importantes. Número 24 do mundo, Arthur Rinderknech desistiu do evento, assim como o belga Alexander Blockx, 37º colocado. O espanhol Rafael Jodar, número 23 do ranking, sofreu uma lesão neste mês e se retirou da competição.

Na edição do ano passado, João Fonseca foi eliminado na segunda rodada. Ele venceu o belga Zizou Bergs na estreia, mas caiu para Taylor Fritz na sequência. Inclusive, o americano terminou com o título.

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Palavras-chave

Tenis

Joao Fonseca

ATP de Eastbourne

Esportes
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