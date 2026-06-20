João Fonseca conhece chave do ATP 250 de Eastbourne Estadão Conteúdo 20.06.26 11h47 O brasileiro João Fonseca conheceu neste sábado (20) o chaveamento do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, que começa na segunda-feira (22) e vai até o próximo sábado (29). Número 25 do ranking da ATP, o jovem será o cabeça de chave 2 e vai folgar na primeira rodada do torneio sobre grama. Com a definição, o tenista estreará nas oitavas de final contra um adversário vindo do qualificatório, que teve início neste final de semana. O favorito ao título neste ano é o americano Taylor Fritz, 9º colocado no ranking mundial. Os argentinos Francisco Cerúndolo e Tomás Martin Etcheverry são outros nomes de destaque e cabeças de chave. Eles estão na 27ª e 30ª posição da ATP, respectivamente. Em caso de vitória nas oitavas, Fonseca pode encarar o francês Ugo Humbert, número 33 do ranking, nas quartas. Do mesmo lado da chave estão o próprio Tomás Martin Etcheverry e o norte-americano Brandon Nakashima. Neste ano, o ATP de Eastbourne sofreu algumas baixas importantes. Número 24 do mundo, Arthur Rinderknech desistiu do evento, assim como o belga Alexander Blockx, 37º colocado. O espanhol Rafael Jodar, número 23 do ranking, sofreu uma lesão neste mês e se retirou da competição. Na edição do ano passado, João Fonseca foi eliminado na segunda rodada. Ele venceu o belga Zizou Bergs na estreia, mas caiu para Taylor Fritz na sequência. Inclusive, o americano terminou com o título. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Tenis Joao Fonseca ATP de Eastbourne COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39 MMA Sport Club Cidade de Barcarena recebeu a primeira edição do Açaí's Battle 19.06.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 Futebol Paysandu tenta reação diante de Maranhão invicto em casa pela Série C Papão busca encerrar sequência negativa e defender lugar no G-4 em duelo neste sábado, no Castelão, pela 11ª rodada 20.06.26 8h00 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39 FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30