Jean Carlos, que decidiu pelo Criciúma contra o Remo, marcou pelo Náutico contra o Paysandu em 2019 Quase seis anos após um erro de arbitragem e dolorosa frustração para uma gigante torcida paraense devido a um gol de pênalti nos acréscimos, Jean Carlos "repetiu" a história... Enderson Oliveira 29.08.25 8h54 "A versão nova de uma velha história"? O trecho da canção de Cazuza pode ser associado a Jean Carlos, mais uma vez algoz de um clube paraense que sonha com acesso. (Fotos: Instagram do Náutico e do Criciúma) A torcida azulina reclamou do pênalti marcado em favor do Criciúma contra o Clube do Remo nos acréscimos da partida válida pela 24ª rodada da Série B, disputada na noite de quinta-feira (28). Ironicamente, muitos dos torcedores que reclamaram da injustiça - talvez - tenham comemorado outro pênalti, também marcado de forma equivocada e nos acréscimos, em 8 de setembro de 2019. Naquela noite de domingo, aos 52 minutos do 2º Tempo, o Náutico empatou com o Paysandu por 2 x 2 no Estádio dos Aflitos, levou a partida para a decisão nos pênaltis e, em seguida, conseguiu o acesso à Série B, encerrando o sonho dos bicolores paraenses. Erro de arbitragem, frustração de um time paraense... Há algo mais de semelhante? Sim. O mesmo batedor dos pênaltis nos acréscimos: Jean Carlos, camisa 10 no Náutico-PE naquela época e atualmente camisa 20 no Tigre catarinense. Isso mesmo que você leu, caro/a leitor(a). VEJA MAIS Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido Árbitro de Náutico x Paysandu pela Série C ganha homenagem inusitada do torcedor do Timbu Náutico e Paysandu decidiram o acesso para a Série B O meia paranaense, que nunca (ou ainda não?) atuou em um clube daqui do Pará, iniciou sua trajetória no futebol pelas categorias de base do Palmeiras e chegou a integrar o elenco profissional. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Com 33 anos, ele já passou por vários times, como Vila Nova, Ceará, Mirassol, Coritiba e Juventude, sendo por vezes chamado de "Jean Mágico", mas sem conseguir uma trajetória sólida correspondente ao número de clubes pelos quais já passou. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Este ano, Jean Carlos chegou ao Tigrão catarinense e ainda não havia marcado até os 56 minutos do 2º Tempo na partida contra o Clube do Remo, encerrando o jejum e entrando para a história, de um jeito amargo para nós, paraenses, do futebol do Estado. 