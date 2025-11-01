Ja Morant é suspenso pelos Grizzlies após alfinetar comissão técnica do time Estadão Conteúdo 01.11.25 22h17 O ala Ja Morant, astro do Memphis Grizzlies, foi suspenso pelo time por um jogo por "conduta indevida", segundo informou a ESPN. Na sexta-feira, após a derrota para o Los Angeles Lakers na NBA, o jogador fez alguns que não agradaram a direção da franquia. Após ser questionado por repórteres sobre seu desempenho em quadra no revés contra o time da Califórnia, quando anotou apenas oito pontos, o armador disse para "perguntarem à comissão técnica". Para esta temporada, o Memphis Grizzlies contratou o técnico finlandês Tuomas Iisalo, para substituir Taylor Jenkins, demitido em março deste ano. No entanto, o novo comandante não tem agradado o craque da franquia. "Acho que eles não querem que eu jogue. Isso é basicamente o que eu posso falar", acrescentou o jogador. Neste começo de temporada, Ja Morant tem média de 20,8 pontos e 6,7 assistência, números abaixo do que ele já apresentou antes na NBA. Porém, o jogador tem atuado, em média, em apenas 28,5 minutos por jogo, menor marca dele em toda a carreira. Nas seis primeiras partidas desta edição, o time do armador conquistou três vitórias e foi superado em outras três oportunidades. Atualmente, o time é o oitavo na Conferência Oeste. Na sequência da NBA, o Memphis Grizzlies volta à quadra neste domingo, quando enfrenta o Toronto Raptors. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete Memphis Grizzlies Ja Morant COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 01.11.25 7h00 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 futebol Endrick no Leão? Após conversas, técnico fala sobre proposta de empréstimo ao Real Madrid As condições apresentadas ao camisa 9 merengue foram um diferencial em relação a outros clubes, como West Ham, que chegou a consultar o atleta no final da última temporada 31.10.25 17h28