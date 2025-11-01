Capa Jornal Amazônia
Ja Morant é suspenso pelos Grizzlies após alfinetar comissão técnica do time

Estadão Conteúdo

O ala Ja Morant, astro do Memphis Grizzlies, foi suspenso pelo time por um jogo por "conduta indevida", segundo informou a ESPN. Na sexta-feira, após a derrota para o Los Angeles Lakers na NBA, o jogador fez alguns que não agradaram a direção da franquia.

Após ser questionado por repórteres sobre seu desempenho em quadra no revés contra o time da Califórnia, quando anotou apenas oito pontos, o armador disse para "perguntarem à comissão técnica".

Para esta temporada, o Memphis Grizzlies contratou o técnico finlandês Tuomas Iisalo, para substituir Taylor Jenkins, demitido em março deste ano. No entanto, o novo comandante não tem agradado o craque da franquia.

"Acho que eles não querem que eu jogue. Isso é basicamente o que eu posso falar", acrescentou o jogador.

Neste começo de temporada, Ja Morant tem média de 20,8 pontos e 6,7 assistência, números abaixo do que ele já apresentou antes na NBA. Porém, o jogador tem atuado, em média, em apenas 28,5 minutos por jogo, menor marca dele em toda a carreira.

Nas seis primeiras partidas desta edição, o time do armador conquistou três vitórias e foi superado em outras três oportunidades. Atualmente, o time é o oitavo na Conferência Oeste.

Na sequência da NBA, o Memphis Grizzlies volta à quadra neste domingo, quando enfrenta o Toronto Raptors.

