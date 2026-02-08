Inter de Milão atropela Sassuolo com golaço de brasileiro e dispara no italiano Estadão Conteúdo 08.02.26 17h57 A Inter de Milão não tomou conhecimento e goleou o Sassuolo neste domingo (08), por 5 a 0, no Mapei Stadium. O time de Cristian Chivu chegou aos 58 pontos e abriu oito pontos de distância para o vice-líder Milan, que entrará em campo apenas na quarta-feira (11), diante do Como, no San Siro. O destaque da partida foi o lateral-esquerdo Federico Dimarco, que distribuiu três assistências. Já o brasileiro Luis Henrique, cria do Botafogo, marcou o seu primeiro gol com a camisa do gigante italiano e deu números finais ao jogo. O atacante aproveitou a sobra na entrada da área e chutou forte, sem chances para o goleiro. Outros outros goleadores da tarde foram Yan Bisseck e Marcos Thuram, que anotaram no primeiro tempo, enquanto Lautaro Martínez e Manuel Akanji fizeram na etapa complementar. A equipe do Sassuolo ainda viu Matic, ex-Chelsea e Manchester United, receber o cartão vermelho aos 10 minutos do segundo tempo. Os nerazzurris retornam aos gramados no próximo sábado (14), diante da Juventus, no San Siro. Já o Neroverdi tem compromisso diante da Udinese, no domingo (15), no Bluenergy Stadium. Ainda neste mês, a Inter de Milão tem os playoffs das oitavas de final da Champions League. A equipe encara o Bodö/Glimt, da Noruega, no dia 18 de fevereiro, na casa dos adversários. O jogo de volta será realizado no dia 24 deste mês, nas dependências do gigante italiano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Inter de Milão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 Futebol Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa 08.02.26 15h20 Futebol Delegação do Paysandu chega ao Mangueirão e é recebida pela Fiel Bicolor Ônibus cruzou os portões do estádio no início da tarde, horas antes do primeiro Re-Pa da temporada. 08.02.26 15h08 Futebol Chuva da tarde marca presença e antecede o Re-Pa no Mangueirão Horas antes do clássico, tradicional pancada em Belém acompanha a chegada da torcida ao estádio 08.02.26 15h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56