O Liberal chevron right Esportes chevron right

Inter de Milão atropela Sassuolo com golaço de brasileiro e dispara no italiano

Estadão Conteúdo

A Inter de Milão não tomou conhecimento e goleou o Sassuolo neste domingo (08), por 5 a 0, no Mapei Stadium. O time de Cristian Chivu chegou aos 58 pontos e abriu oito pontos de distância para o vice-líder Milan, que entrará em campo apenas na quarta-feira (11), diante do Como, no San Siro.

O destaque da partida foi o lateral-esquerdo Federico Dimarco, que distribuiu três assistências. Já o brasileiro Luis Henrique, cria do Botafogo, marcou o seu primeiro gol com a camisa do gigante italiano e deu números finais ao jogo. O atacante aproveitou a sobra na entrada da área e chutou forte, sem chances para o goleiro.

Outros outros goleadores da tarde foram Yan Bisseck e Marcos Thuram, que anotaram no primeiro tempo, enquanto Lautaro Martínez e Manuel Akanji fizeram na etapa complementar. A equipe do Sassuolo ainda viu Matic, ex-Chelsea e Manchester United, receber o cartão vermelho aos 10 minutos do segundo tempo.

Os nerazzurris retornam aos gramados no próximo sábado (14), diante da Juventus, no San Siro. Já o Neroverdi tem compromisso diante da Udinese, no domingo (15), no Bluenergy Stadium.

Ainda neste mês, a Inter de Milão tem os playoffs das oitavas de final da Champions League. A equipe encara o Bodö/Glimt, da Noruega, no dia 18 de fevereiro, na casa dos adversários. O jogo de volta será realizado no dia 24 deste mês, nas dependências do gigante italiano.


