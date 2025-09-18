Inter banca Roger Machado e ressalta salários em dia em meio à pressão do Gre-Nal Estadão Conteúdo 18.09.25 21h32 O Inter chega ao Gre-Nal pressionado e em busca de respostas dentro de campo. A derrota por 4 a 1 para o Palmeiras deixou ainda mais frágil a posição de Roger Machado, que soma apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. Eliminado da Libertadores ainda nas oitavas, o treinador convive com críticas crescentes, tornando o clássico contra o Grêmio um divisor de águas na temporada. Apesar da instabilidade, a direção reforça a confiança no treinador. "Estamos pensando no Gre-Nal. Nosso vice de futebol já falou que o Roger seria o treinador. Ele tem que se sentir forte e temos que dar suporte para ele entregar tudo. É o que estamos fazendo essa semana", afirmou DAlessandro, diretor esportivo e ídolo colorado, em entrevista à ESPN. O dirigente fez questão de destacar que a base estrutural está mantida, afastando rumores de problemas internos. "Salário em dia, imagem conforme combinado com os atletas. Não tem desculpa. O dia a dia está sendo feito da melhor forma possível", disse, ressaltando que o respaldo ao treinador não é apenas discurso, mas também prática administrativa. DAlessandro também reconheceu a pressão que vem de fora, mas pregou resistência. "Sei que externamente falam: 'Tem que trocar'. Seria muito fácil para a diretoria fazer isso. Tiraria um peso. Mas não queremos trabalhar no fácil. Óbvio que precisa resultado, mas estamos convencidos de que podemos reverter ainda." A mensagem é clara: a diretoria prefere insistir em Roger a ceder às pressões. "Vamos fazer de tudo, até o limite, para que o Roger dê certo novamente. Posso falar um monte de coisas, o torcedor não vai absorver porque não tem resultado. Mas gestão, relação com diretoria, jogadores, isso está presente. Não nos damos por vencido." Com o clássico marcado para domingo, às 17h30, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão, o Inter joga mais do que três pontos. Uma vitória no Gre-Nal pode significar sobrevida ao treinador. Um tropeço, porém, tende a acelerar um processo de ruptura que a diretoria resiste em admitir, mas sabe que se tornaria inevitável. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional Roger Machado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré 18.09.25 18h40 Futebol CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro 18.09.25 18h11 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas 18.09.25 16h54 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações. 18.09.25 15h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.09.25 7h00 Copa Libertadores da América LDU Quito x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/09) da Libertadores LDU e São Paulo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 18.09.25 18h00 Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 FUTEBOL CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré 18.09.25 18h40