Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Inter banca Roger Machado e ressalta salários em dia em meio à pressão do Gre-Nal

Estadão Conteúdo

O Inter chega ao Gre-Nal pressionado e em busca de respostas dentro de campo. A derrota por 4 a 1 para o Palmeiras deixou ainda mais frágil a posição de Roger Machado, que soma apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. Eliminado da Libertadores ainda nas oitavas, o treinador convive com críticas crescentes, tornando o clássico contra o Grêmio um divisor de águas na temporada.

Apesar da instabilidade, a direção reforça a confiança no treinador. "Estamos pensando no Gre-Nal. Nosso vice de futebol já falou que o Roger seria o treinador. Ele tem que se sentir forte e temos que dar suporte para ele entregar tudo. É o que estamos fazendo essa semana", afirmou DAlessandro, diretor esportivo e ídolo colorado, em entrevista à ESPN.

O dirigente fez questão de destacar que a base estrutural está mantida, afastando rumores de problemas internos. "Salário em dia, imagem conforme combinado com os atletas. Não tem desculpa. O dia a dia está sendo feito da melhor forma possível", disse, ressaltando que o respaldo ao treinador não é apenas discurso, mas também prática administrativa.

DAlessandro também reconheceu a pressão que vem de fora, mas pregou resistência. "Sei que externamente falam: 'Tem que trocar'. Seria muito fácil para a diretoria fazer isso. Tiraria um peso. Mas não queremos trabalhar no fácil. Óbvio que precisa resultado, mas estamos convencidos de que podemos reverter ainda."

A mensagem é clara: a diretoria prefere insistir em Roger a ceder às pressões. "Vamos fazer de tudo, até o limite, para que o Roger dê certo novamente. Posso falar um monte de coisas, o torcedor não vai absorver porque não tem resultado. Mas gestão, relação com diretoria, jogadores, isso está presente. Não nos damos por vencido."

Com o clássico marcado para domingo, às 17h30, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão, o Inter joga mais do que três pontos. Uma vitória no Gre-Nal pode significar sobrevida ao treinador. Um tropeço, porém, tende a acelerar um processo de ruptura que a diretoria resiste em admitir, mas sabe que se tornaria inevitável.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Internacional

Roger Machado
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes

Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré

18.09.25 18h40

Futebol

CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará

Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro

18.09.25 18h11

SÉRIE B

Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa

Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas

18.09.25 16h54

SÉRIE B

Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B

Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações.

18.09.25 15h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira

18.09.25 7h00

Copa Libertadores da América

LDU Quito x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/09) da Libertadores

LDU e São Paulo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

18.09.25 18h00

Futebol

Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista

Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira.

18.09.25 12h27

FUTEBOL

CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes

Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré

18.09.25 18h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda