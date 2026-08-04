Infantino convoca reunião no Marrocos para tratar crise na Fifa, diz jornal

Em meio a tentativa frustrada de captação de investimento privado e ao abalo em sua credibilidade no âmbito internacional, Gianni Infantino convocou uma reunião no Marrocos na próxima quarta-feira para lidar com a crise na Fifa.

A informação foi divulgada pelo portal "Sky Sports". O encontro contará com altos dirigentes da entidade e será realizado na cidade de Rabat.

Infantino está pressionado a sair do cargo de presidente da Fifa depois da sua proposta de atrair investimento privado, a Fifa Forward Enterprise (FFE), não receber apoio de boa parte das federações.

Nesta terça, Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento global do futebol da entidade, afirmou que não participou da elaboração do plano do suíço e que o recuo da ideia era algo "absolutamente necessário e incontestável".

"Acredito firmemente em uma Fifa independente, que sirva ao nosso esporte com compromisso, transparência e integridade", finalizou o francês.

Joseph Blatter, ex-presidente da instituição, sugeriu Lise Klaveness, mandatária da Federação Norueguesa de Futebol, para assumir o posto de Gianni Infantino.

"Lise Klaveness merece o maior respeito. Ela foi a única que sempre assumiu uma posição clara e não seguiu a corrente dominante. E, na Fifa, chegou o momento de uma mulher assumir a liderança", escreveu Blatter nas redes sociais.