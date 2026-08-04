Infantino convoca reunião no Marrocos para tratar crise na Fifa, diz jornal Estadão Conteúdo 04.08.26 18h03 Em meio a tentativa frustrada de captação de investimento privado e ao abalo em sua credibilidade no âmbito internacional, Gianni Infantino convocou uma reunião no Marrocos na próxima quarta-feira para lidar com a crise na Fifa. A informação foi divulgada pelo portal "Sky Sports". O encontro contará com altos dirigentes da entidade e será realizado na cidade de Rabat. Infantino está pressionado a sair do cargo de presidente da Fifa depois da sua proposta de atrair investimento privado, a Fifa Forward Enterprise (FFE), não receber apoio de boa parte das federações. Nesta terça, Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento global do futebol da entidade, afirmou que não participou da elaboração do plano do suíço e que o recuo da ideia era algo "absolutamente necessário e incontestável". "Acredito firmemente em uma Fifa independente, que sirva ao nosso esporte com compromisso, transparência e integridade", finalizou o francês. Joseph Blatter, ex-presidente da instituição, sugeriu Lise Klaveness, mandatária da Federação Norueguesa de Futebol, para assumir o posto de Gianni Infantino. "Lise Klaveness merece o maior respeito. Ela foi a única que sempre assumiu uma posição clara e não seguiu a corrente dominante. E, na Fifa, chegou o momento de uma mulher assumir a liderança", escreveu Blatter nas redes sociais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa Gianni Infantino reunião COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu pode iniciar duelo contra o Confiança fora do G-8 pela primeira vez na Série C Como será o último jogo da rodada, Papão poderá iniciar a partida já fora da zona de classificação, dependendo de uma combinação de resultados. 04.08.26 17h41 Futebol Neymar é recebido por torcedores em hotel antes de partida entre Remo e Santos pela Copa do Brasil Remo e Santos entram em campo às 21h30, no Estádio Mangueirão, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. 04.08.26 15h42 Futebol Remo vence ação na Justiça contra fabricante da Umbro e evita multa de R$ 300 mil Justiça concluiu que empresas descumpriram o contrato de fornecimento esportivo e afastou a cobrança da multa rescisória; decisão ainda cabe recurso. 04.08.26 15h18 MMA Sport Club UFC lança UFC Ultimate Gym Upgrade, concurso para instituições sociais de todo o Brasil 04.08.26 14h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Lei do ex' encerra sonho da Copa do Brasil; Remo perde para o Santos em um Mangueirção lotado Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, Leão resiste à pressão, mas vê Rony, revelado pelo clube, marcar após assistência de Neymar e eliminar os azulinos nas oitavas de final da Copa do Brasil 04.08.26 23h48 DUPLA DA DECISÃO Rony e Neymar fazem 'selfie da vitória' após Santos eliminar o Remo no Mangueirão Atacantes publicaram uma selfie juntos após a classificação na Copa do Brasil 05.08.26 0h05 CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45 'VAI TOMAR NO...' Neymar é recepcionado pela torcida do Remo com xingamento no Mangueirão Camisa 10 do Santos foi alvo de gritos antes da bola rolar pelas oitavas da Copa do Brasil e respondeu com um aceno para os torcedores azulinos 04.08.26 21h03