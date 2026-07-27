Infantino acusa críticos da Copa de espalhar ódio e diz: 'Futebol não é política, é união'

A manifestação foi divulgada após um Mundial marcado por questionamentos sobre a organização da competição

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu a Copa do Mundo e respondeu às críticas que acompanharam o torneio. Em uma carta divulgada nas redes sociais, o dirigente afirmou que o futebol deve servir como ponto de encontro e união entre diferentes povos.

A manifestação ocorreu após um Mundial marcado por questionamentos sobre a organização da competição, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Infantino acusou os críticos de estarem mais preocupados em atacar a entidade do que em reconhecer o impacto do evento.

Ele pediu desculpas aos que, segundo suas palavras, "deixaram de ver crianças, bebês, avós e pais se reunirem em torno desse belo esporte". O presidente da Fifa lamentou que eles tenham perdido "toda essa alegria e união" com o fim dos jogos.

Infantino rebate "ódio e rumores falsos"

Em outro trecho da carta, o presidente da Fifa endureceu o tom. Ele afirmou que parte das críticas recebidas foi motivada por informações falsas. O dirigente declarou que, enquanto "espalham ódio e rumores falsos", a entidade está na "linha de frente organizando... o maior espetáculo do mundo".

Infantino também destacou a presença de seleções de países envolvidos em conflitos ou crises. Ele usou esses exemplos para reforçar a ideia de que o futebol é capaz de aproximar sociedades divididas. Na avaliação do dirigente, a participação dessas equipes demonstrou que o esporte pode ultrapassar barreiras políticas.

Restrições de entrada nos EUA e a questão do Irã

A declaração de Infantino ocorre em meio a críticas relacionadas às restrições de entrada nos Estados Unidos. Estas afetaram torcedores, integrantes de delegações e profissionais ligados ao torneio. O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, por exemplo, foi impedido de entrar no país, apesar de possuir visto válido.

O dirigente, porém, citou o caso do Irã para defender a atuação da Fifa. "O Irã entrou nos Estados Unidos sem qualquer incidente ou conflito. A seleção iraniana recebeu vistos para entrar porque o futebol é sobre paz. Não é sobre política", afirmou.

Casos disciplinares e a suposta influência política

As questões disciplinares também apareceram entre os assuntos abordados por Infantino. Embora não tenha mencionado diretamente o caso de Folarin Balogun, o presidente da Fifa fez referência a decisões de arbitragem e punições que provocaram questionamentos durante a competição.

O atacante dos Estados Unidos havia recebido cartão vermelho e, inicialmente, seria suspenso automaticamente. A punição, no entanto, foi retirada antes da partida seguinte da seleção americana, após uma intervenção que gerou críticas e levantou suspeitas de influência política sobre a entidade.

Infantino argumentou que decisões controversas fazem parte do futebol. Ele afirmou que situações semelhantes ocorrem em algumas das principais ligas do mundo. Para o dirigente, as críticas à Fifa não consideram que a entidade atua em um cenário muito mais amplo e complexo.

Segurança e alegria no torneio