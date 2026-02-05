Imprensa internacional destaca fase de Endrick após novo gol pelo Lyon: Brutal' Estadão Conteúdo 05.02.26 12h03 A fase vivida por Endrick com a camisa do Lyon voltou a ganhar destaque na imprensa internacional, especialmente na Espanha. O atacante brasileiro marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Laval, que garantiu a equipe nas quartas de final da Copa da França, e foi novamente elogiado por jornais de grande circulação no país. Endrick chegou a cinco gols em cinco jogos desde que passou a defender o Lyon, além de uma assistência. O desempenho tem colocado o brasileiro no centro das análises de veículos espanhóis como Diário As, Marca e Mundo Deportivo, que ressaltaram tanto a eficiência quanto a confiança demonstrada em campo. "A apresentação de Endrick foi brutal. Um chute espetacular, imparável, um gol lindamente construído que confirma que foi para a França com esse propósito: decidir partidas e aproximar o time de Fonseca dos títulos", escreveu o As ao comentar a atuação do atacante. Já o Marca destacou o momento coletivo do Lyon e o protagonismo do brasileiro na sequência positiva da equipe. "O Lyon está voando alto... e Endrick está no comando. Os comandados de Paulo Fonseca acumularam 11 vitórias consecutivas em todas as competições", publicou o jornal espanhol. O Mundo Deportivo também chamou atenção para a confiança demonstrada pelo jogador durante o confronto. "O brasileiro Endrick está tão confiante que está tentando de tudo. Aos 80 minutos, ele apareceu com um toque sutil na entrada da área para driblar o adversário antes de disparar um chute potente que entrou no fundo da rede", descreveu o diário. Diante do Laval, Endrick balançou as redes aos 37 minutos do segundo tempo. O atacante recebeu a bola na intermediária ofensiva, superou a marcação e finalizou de fora da área para abrir o placar no Groupama Stadium. Nos acréscimos, o Lyon ampliou com Afonso Moreira e confirmou a classificação. Recentemente, o brasileiro foi destaque na vitória por 5 a 2 sobre o Metz, pelo Campeonato Francês, partida em que marcou três vezes. Emprestado pelo Real Madrid até junho, quando encerra-se a temporada europeia, o atacante tem atuado em uma faixa mais central do ataque e tem esperança de ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Agora, Endrick e o Lyon voltam a campo no sábado, 7, às 17h05, para enfrentar o Nantes, em partida válida pela Ligue 1 - o Campeonato Francês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Endrick Lyon imprensa internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: “Todo técnico fica” Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 05.02.26 12h44 futebol Após pênalti polêmico, executivo do Paysandu critica arbitragem e diz que clube vai fazer queixa Papão perdeu para a Tuna Luso na última quarta-feira (4), em duelo válido 05.02.26 12h12 Futebol Vitória escapa na instabilidade do Leão 05.02.26 11h21 futebol Festa azulina no Mangueirão marca comemoração dos 121 anos do Remo Na estreia em casa na Série A , torcida celebrou aniversário do clube com mosaico e muita festa 05.02.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias 04.02.26 23h28 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00 futebol Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino 05.02.26 10h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e Série A saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 05.02.26 7h00