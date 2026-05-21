Hugo Souza publica vídeo reagindo à ausência em convocação da seleção e diz: 'Eu vou estar lá' Estadão Conteúdo 21.05.26 10h33 Hugo Souza publicou no Youtube um vídeo em que reage ao momento em que fica fora da convocação de Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O goleiro do Corinthians acabou preterido pelo experiente Weverton, ex-Palmeiras e atualmente no Grêmio. Os outros dois convocados foram Alisson, do Liverpool, e ainda Ederson, do Fenerbahçe foram os outros escolhidos para a posição. O goleiro acompanhou a convocação ao lado de familiares e amigos. Em um dos trechos do vídeo, Hugo Souza admitiu estar ansioso e demonstrou abatimento ao não ouvir seu nome na lista de Ancelotti. Ele continuou acompanhando a divulgação dos 26 selecionados e vibrou bastante quando Neymar foi anunciado. Ao fim da convocação, Hugo Souza deixou a sala rapidamente e retornou minutos depois para conversar com os convidados, dizendo que saiu para fazer uma oração. Apesar da tristeza de ter ficado fora da Copa, ele valorizou o bom momento na carreira e demonstrou otimismo para retornar à seleção. "Dois anos atrás eu estava desempregado e hoje estava na sala da minha casa assistindo à convocação com expectativa de estar nela. A gente fica triste por não ir porque teve chance de ir. Agora é trabalhar para estar na próxima. Eu vou estar lá", disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Hugo Souza seleção ausência COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso' Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA 21.05.26 10h13 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 Futebol Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. 20.05.26 18h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Castro decide, Paysandu vence o Nacional e larga na frente na final da Copa Norte Papão faz 1 a 0 no Mangueirão, abre vantagem na decisão e joga por empate no duelo de volta, dia 28, em Manaus 20.05.26 22h11 Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04 Futebol Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas 19.05.26 20h06 FUTEBOL Carlos Miguel se irrita após revés e deixa zona mista: 'Palmeiras foi campeão com esse futebol' O goleiro lembrou as conquistas recentes e a posição do time nas competições antes de encerrar sua participação com a imprensa 21.05.26 9h47