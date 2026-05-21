Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Hugo Souza publica vídeo reagindo à ausência em convocação da seleção e diz: 'Eu vou estar lá'

Estadão Conteúdo

Hugo Souza publicou no Youtube um vídeo em que reage ao momento em que fica fora da convocação de Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

O goleiro do Corinthians acabou preterido pelo experiente Weverton, ex-Palmeiras e atualmente no Grêmio. Os outros dois convocados foram Alisson, do Liverpool, e ainda Ederson, do Fenerbahçe foram os outros escolhidos para a posição.

O goleiro acompanhou a convocação ao lado de familiares e amigos. Em um dos trechos do vídeo, Hugo Souza admitiu estar ansioso e demonstrou abatimento ao não ouvir seu nome na lista de Ancelotti. Ele continuou acompanhando a divulgação dos 26 selecionados e vibrou bastante quando Neymar foi anunciado.

Ao fim da convocação, Hugo Souza deixou a sala rapidamente e retornou minutos depois para conversar com os convidados, dizendo que saiu para fazer uma oração. Apesar da tristeza de ter ficado fora da Copa, ele valorizou o bom momento na carreira e demonstrou otimismo para retornar à seleção.

"Dois anos atrás eu estava desempregado e hoje estava na sala da minha casa assistindo à convocação com expectativa de estar nela. A gente fica triste por não ir porque teve chance de ir. Agora é trabalhar para estar na próxima. Eu vou estar lá", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Hugo Souza

seleção

ausência
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Carlos Ferreira

Castro, pé de anjo

21.05.26 10h45

futebol

Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso'

Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA

21.05.26 10h13

Futebol

CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário

Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20).

20.05.26 18h54

Futebol

Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte

Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio.

20.05.26 18h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Castro decide, Paysandu vence o Nacional e larga na frente na final da Copa Norte

Papão faz 1 a 0 no Mangueirão, abre vantagem na decisão e joga por empate no duelo de volta, dia 28, em Manaus

20.05.26 22h11

Futebol

Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional

Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão

20.05.26 23h04

Futebol

Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico

Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas

19.05.26 20h06

FUTEBOL

Carlos Miguel se irrita após revés e deixa zona mista: 'Palmeiras foi campeão com esse futebol'

O goleiro lembrou as conquistas recentes e a posição do time nas competições antes de encerrar sua participação com a imprensa

21.05.26 9h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda