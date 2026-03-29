Hugo Calderano inicia defesa do título da Copa do Mundo de tênis de mesa contra 42º do ranking Estadão Conteúdo 29.03.26 15h32 Primeiro não asiático ou europeu a ser campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano conheceu neste domingo em Macau seus primeiros adversários na campanha em que defende o título conquistado em 2025. Terceiro do ranking mundial, Calderano encabeça o Grupo 3 da competição ao lado do checo Lubomir Jancarik, 42º da lista da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês), e do sueco Kristian Karlsson, 38º. Na fase de grupos, que começa nesta segunda-feira, 48 atletas são divididos em 16 grupos e jogam entre si dentro da chave, em partidas em melhor de cinco games. Os primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final, dando início aos mata-matas, que passa a ser disputada em melhor de sete games. O líder do ranking e primeiro cabeça de chave é o chinês Wang Chuqin, derrotado por Calderano nas quartas de final de 2025. Calderano estreia contra Jancarik na terça-feira, às 7h (de Brasília), e enfrenta Karlsson na quarta-feira, às 7h (de Brasília). As oitavas de final começam a ser disputadas na quinta-feira. A Copa do Mundo é a terceira competição de maior relevância no tênis de mesa, atrás dos Jogos Olímpicos e do Mundial. A primeira edição aconteceu em 1980, em Hong Kong, e desde então é realizado anualmente. BRUNA TAKAHASHI ENFRENTA ROMENA E ARGELINA A brasileira, 21ª do ranking, está no Grupo 16 com a romena Bernadette Szocs, 25ª, e da argelina Tania Morice, 133ª. Bruna estreia nesta segunda-feira, às 8h10 (de Brasília), contra Morice e deve provavelmente definir a classificação na quarta, contra Szocs, às 8h45. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa Copa do Mundo de Macau Hugo Calderano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Reforço do Paysandu, Lucas Cardoso projeta estreia e exalta torcida: 'É difícil achar' Meia-atacante pode estrear com a camisa bicolor na próxima terça-feira (31), contra o Guaporé, na Copa Verde 29.03.26 17h34 futebol Remo perde para o Liga São João e amarga a lanterna do grupo A6 do Brasileiro Feminino A3 Time azulino soma apenas um ponto no campeonato 29.03.26 16h37 futebol Copa Norte: Paysandu poupa titulares e viaja para Rondônia com reservas Papão encara o Guaporé-RO na próxima terça-feira (31); equipe será comandada pelo auxiliar técnico Elton Macaé 29.03.26 15h18 futebol feminino Em casa, Paysandu perde para Itabirito e chega a duas derrotas no Brasileiro Feminino A2 Time bicolor não conseguiu resistir ao ataque das visitantes, falhou e perdeu novamente no campeonato 29.03.26 14h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 logística Flamengo negocia aluguel de avião exclusivo para reduzir desgaste em viagens Expectativa interna é fechar o acordo após a Copa do Mundo 29.03.26 11h32