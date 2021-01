Honda chega a Portugal para assinar contrato com o Portimonense

O meio-campista Keisuke Honda, que deixou o Botafogo recentemente, está perto de ser anunciado pelo Portimonense, de Portugal. Segundo informações da imprensa lusitana, o japonês desembarcou nesta segunda-feira na cidade de Portimão, na região do Algarve, para ser anunciado como novo reforço.

De acordo com o jornal "A Bola", Honda realizou um teste de Covid-19 logo que chegou a Portugal, mas os exames médicos no Portimonense só serão feitos nesta terça-feira. O jogador de 34 anos assinará contrato por seis meses, até o fim da temporada europeia, com opção de renovação por mais um ano.

Quem também está na cidade de Portimão para assinar com o clube português é o atacante argentino Hernán Barcos, que passou por Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. O jogador de 36 anos, assim como Honda, passará por exames médicos nesta terça antes de ser anunciado oficialmente.