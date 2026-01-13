Harden ultrapassa Shaquille ONeal e vira o 9º maior pontuador da NBA em vitória dos Clippers

Harden ultrapassa Shaquille ONeal e vira o 9º maior pontuador da NBA em vitória dos Clippers Estadão Conteúdo 13.01.26 8h53 James Harden escreveu mais um capítulo marcante de sua carreira na noite desta segunda-feira. Com uma cesta de três pontos no terceiro período da vitória do Los Angeles Clippers por 117 a 109 sobre o Charlotte Hornets, o armador ultrapassou Shaquille ONeal e assumiu o 9º lugar no ranking dos maiores pontuadores da história da NBA em temporadas regulares. Harden precisava de apenas 14 pontos para superar Shaq e terminou a partida com 32, além de quatro rebotes, dez assistências e quatro roubos de bola. Com isso, chegou a 28.614 pontos na carreira, deixando para trás o ex-pivô, um dos maiores nomes da história da liga. A conquista veio poucos dias após Kevin Durant, ex-companheiro de Harden, ultrapassar Wilt Chamberlain e alcançar a sétima posição do ranking. A noite histórica foi celebrada pela torcida no Intuit Dome, em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles, com longos aplausos quando Harden atingiu a marca. O ranking é liderado por LeBron James, que soma 42.623 pontos, seguido por Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Kevin Durant e Wilt Chamberlain. Dentro de quadra, apesar do protagonismo de Harden, quem terminou como cestinha do jogo foi Kawhi Leonard, com 35 pontos. A vitória foi a terceira consecutiva dos Clippers, que aparecem na 11ª posição da Conferência Oeste, com 16 triunfos na temporada. Em outro destaque da rodada, o Sacramento Kings venceu o Los Angeles Lakers por 124 a 112, mesmo com grande atuação de Luka Doncic, que marcou 42 pontos. LeBron James teve desempenho mais discreto, com 22, quatro rebotes e três assistências. Os Lakers ocupam a quinta posição do Oeste, com 23 vitórias, enquanto o Sacramento é apenas o 14º colocado. Já o Boston Celtics foi derrotado pelo Indiana Pacers por 98 a 96, em jogo equilibrado do início ao fim. Payton Pritchard foi o maior pontuador da partida, com 23 pontos. Os Celtics seguem na terceira colocação da Conferência Leste, que tem o Detroit Pistons na liderança, com 28 vitórias. Confira os resultados dos jogos na noite desta segunda-feira na NBA: Cleveland Cavaliers 112 x 123 Utah Jazz Indiana Pacers 98 x 96 Boston Celtics Toronto Raptors 102 x 115 Philadelphia 76ers Dallas Mavericks 113 x 105 Brooklyn Nets Sacramento Kings 124 x 112 Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers 117 x 109 Charlotte Hornets Acompanhe as partidas desta terça-feira: Miami Heat x Phoenix Suns Houston Rockets x Chicago Bulls Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans x Denver Nuggets Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs Los Angeles Lakers x Atlanta Hawks Golden State Warriors x Portland Trail Blazers Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Los Angeles Clippers James Harden COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A 12.01.26 16h44 futebol Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais 12.01.26 12h09 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 Futebol Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 13.01.26 8h00 FUTEBOL Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A 12.01.26 16h44