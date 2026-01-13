Capa Jornal Amazônia
Harden ultrapassa Shaquille ONeal e vira o 9º maior pontuador da NBA em vitória dos Clippers

Estadão Conteúdo

James Harden escreveu mais um capítulo marcante de sua carreira na noite desta segunda-feira. Com uma cesta de três pontos no terceiro período da vitória do Los Angeles Clippers por 117 a 109 sobre o Charlotte Hornets, o armador ultrapassou Shaquille ONeal e assumiu o 9º lugar no ranking dos maiores pontuadores da história da NBA em temporadas regulares.

Harden precisava de apenas 14 pontos para superar Shaq e terminou a partida com 32, além de quatro rebotes, dez assistências e quatro roubos de bola. Com isso, chegou a 28.614 pontos na carreira, deixando para trás o ex-pivô, um dos maiores nomes da história da liga. A conquista veio poucos dias após Kevin Durant, ex-companheiro de Harden, ultrapassar Wilt Chamberlain e alcançar a sétima posição do ranking.

A noite histórica foi celebrada pela torcida no Intuit Dome, em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles, com longos aplausos quando Harden atingiu a marca. O ranking é liderado por LeBron James, que soma 42.623 pontos, seguido por Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Kevin Durant e Wilt Chamberlain.

Dentro de quadra, apesar do protagonismo de Harden, quem terminou como cestinha do jogo foi Kawhi Leonard, com 35 pontos. A vitória foi a terceira consecutiva dos Clippers, que aparecem na 11ª posição da Conferência Oeste, com 16 triunfos na temporada.

Em outro destaque da rodada, o Sacramento Kings venceu o Los Angeles Lakers por 124 a 112, mesmo com grande atuação de Luka Doncic, que marcou 42 pontos. LeBron James teve desempenho mais discreto, com 22, quatro rebotes e três assistências. Os Lakers ocupam a quinta posição do Oeste, com 23 vitórias, enquanto o Sacramento é apenas o 14º colocado.

Já o Boston Celtics foi derrotado pelo Indiana Pacers por 98 a 96, em jogo equilibrado do início ao fim. Payton Pritchard foi o maior pontuador da partida, com 23 pontos. Os Celtics seguem na terceira colocação da Conferência Leste, que tem o Detroit Pistons na liderança, com 28 vitórias.

Confira os resultados dos jogos na noite desta segunda-feira na NBA: Cleveland Cavaliers 112 x 123 Utah Jazz Indiana Pacers 98 x 96 Boston Celtics Toronto Raptors 102 x 115 Philadelphia 76ers Dallas Mavericks 113 x 105 Brooklyn Nets Sacramento Kings 124 x 112 Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers 117 x 109 Charlotte Hornets

Acompanhe as partidas desta terça-feira: Miami Heat x Phoenix Suns Houston Rockets x Chicago Bulls Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans x Denver Nuggets Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs Los Angeles Lakers x Atlanta Hawks

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

