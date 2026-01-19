Haas apresenta novo carro para a temporada de 2026 da Fórmula 1 Estadão Conteúdo 19.01.26 12h43 A Haas divulgou nesta segunda-feira, 19, o novo carro para a disputa da temporada de 2026 da Fórmula 1. O campeonato da principal categoria do automobilismo mundial terá início em março.O carro é o VF-26, que será pilotado pelo francês Esteban Ocon e pelo britânico Ollie Bearman. O modelo mantém as tradicionais cores preta e branca, mas o vermelho também ganha destaque. A equipe conta com a parceria da Toyota para esta temporada de 2026. O motor do carro é da Ferrari. A cor vermelha, característica da Toyota, aparece no carro nas laterais da asa dianteira, na caixa de ar, na asa traseira e ao longo de uma faixa que percorre toda a extensão do chassi, da frente à traseira."A sensação de revelar um carro tão cedo no ano é quase surreal", disse o chefe de equipe, Ayao Komatsu. "Foi um esforço monumental de todos no time para trabalhar com o tempo tão apertado entre o fim da última temporada e o momento de colocar os carros na pista em janeiro", prosseguiu.Neste ano, os carros da Fórmula 1 apresentam novos motores e uma aerodinâmica renovada. Os testes terão início em Barcelona, no dia 26 de janeiro. "Será interessante aprender um novo estilo de pilotagem e, com sorte, encontrar velocidade com ele. Todos os nossos sentidos, como nos sentimos, vão exigir muito mais pensamento durante a pilotagem sobre o que fazer para ser mais rápido", disse o piloto Esteban Ocon. A Haas é a terceira escuderia a revelar o carro para a temporada, depois da Red Bull e da Racing Bull na última semana. A Audi lançará o modelo nesta terça-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Haas Esteban Ocon COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Pikachu celebra estreia no Remo, destaca responsabilidade e critica gramado do Mangueirão Jogador foi um dos personagens da partida contra o Águia de Marabá, sendo autor de um dos gols da vitória azulina 19.01.26 9h47 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48 HOMENAGEM Vídeo: após título, jogadores do Clube do Remo entregam medalhas ao Águia de Marabá; entenda Gesto de solidariedade ocorreu após tragédia envolvendo delegação sub-20 do Águia que sofreu acidente no Tocantins 18.01.26 19h49 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30