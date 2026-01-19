Haas apresenta novo carro para a temporada de 2026 da Fórmula 1

A Haas divulgou nesta segunda-feira, 19, o novo carro para a disputa da temporada de 2026 da Fórmula 1. O campeonato da principal categoria do automobilismo mundial terá início em março.O carro é o VF-26, que será pilotado pelo francês Esteban Ocon e pelo britânico Ollie Bearman.

O modelo mantém as tradicionais cores preta e branca, mas o vermelho também ganha destaque. A equipe conta com a parceria da Toyota para esta temporada de 2026. O motor do carro é da Ferrari.

A cor vermelha, característica da Toyota, aparece no carro nas laterais da asa dianteira, na caixa de ar, na asa traseira e ao longo de uma faixa que percorre toda a extensão do chassi, da frente à traseira."A sensação de revelar um carro tão cedo no ano é quase surreal", disse o chefe de equipe, Ayao Komatsu.

"Foi um esforço monumental de todos no time para trabalhar com o tempo tão apertado entre o fim da última temporada e o momento de colocar os carros na pista em janeiro", prosseguiu.Neste ano, os carros da Fórmula 1 apresentam novos motores e uma aerodinâmica renovada. Os testes terão início em Barcelona, no dia 26 de janeiro.

"Será interessante aprender um novo estilo de pilotagem e, com sorte, encontrar velocidade com ele. Todos os nossos sentidos, como nos sentimos, vão exigir muito mais pensamento durante a pilotagem sobre o que fazer para ser mais rápido", disse o piloto Esteban Ocon.

A Haas é a terceira escuderia a revelar o carro para a temporada, depois da Red Bull e da Racing Bull na última semana. A Audi lançará o modelo nesta terça-feira.