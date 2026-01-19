Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Haas apresenta novo carro para a temporada de 2026 da Fórmula 1

Estadão Conteúdo

A Haas divulgou nesta segunda-feira, 19, o novo carro para a disputa da temporada de 2026 da Fórmula 1. O campeonato da principal categoria do automobilismo mundial terá início em março.O carro é o VF-26, que será pilotado pelo francês Esteban Ocon e pelo britânico Ollie Bearman.

O modelo mantém as tradicionais cores preta e branca, mas o vermelho também ganha destaque. A equipe conta com a parceria da Toyota para esta temporada de 2026. O motor do carro é da Ferrari.

A cor vermelha, característica da Toyota, aparece no carro nas laterais da asa dianteira, na caixa de ar, na asa traseira e ao longo de uma faixa que percorre toda a extensão do chassi, da frente à traseira."A sensação de revelar um carro tão cedo no ano é quase surreal", disse o chefe de equipe, Ayao Komatsu.

"Foi um esforço monumental de todos no time para trabalhar com o tempo tão apertado entre o fim da última temporada e o momento de colocar os carros na pista em janeiro", prosseguiu.Neste ano, os carros da Fórmula 1 apresentam novos motores e uma aerodinâmica renovada. Os testes terão início em Barcelona, no dia 26 de janeiro.

"Será interessante aprender um novo estilo de pilotagem e, com sorte, encontrar velocidade com ele. Todos os nossos sentidos, como nos sentimos, vão exigir muito mais pensamento durante a pilotagem sobre o que fazer para ser mais rápido", disse o piloto Esteban Ocon.

A Haas é a terceira escuderia a revelar o carro para a temporada, depois da Red Bull e da Racing Bull na última semana. A Audi lançará o modelo nesta terça-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

Haas

Esteban Ocon
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista

Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 

19.01.26 11h30

futebol

Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025

Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6%

19.01.26 10h52

Futebol

Pikachu celebra estreia no Remo, destaca responsabilidade e critica gramado do Mangueirão

Jogador foi um dos personagens da partida contra o Águia de Marabá, sendo autor de um dos gols da vitória azulina

19.01.26 9h47

Futebol

Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado'

Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time

18.01.26 21h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão"

Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará

19.01.26 10h15

Futebol

Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado'

Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time

18.01.26 21h48

HOMENAGEM

Vídeo: após título, jogadores do Clube do Remo entregam medalhas ao Águia de Marabá; entenda

Gesto de solidariedade ocorreu após tragédia envolvendo delegação sub-20 do Águia que sofreu acidente no Tocantins

18.01.26 19h49

futebol

Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista

Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 

19.01.26 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda