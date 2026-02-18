Guto Miguel estreia no Rio Open aos 16 anos e anima torcida, mas é eliminado por lituano Estadão Conteúdo 18.02.26 9h37 Guto Miguel estreou na chave principal do Rio Open nesta terça-feira à noite, aos 16 anos, e foi derrotado por 2 sets a 1 pelo lituano Vilius Gauba, com parciais de 3/6, 6/2 e 2/6. Apesar do revés, conseguiu mostrar suas qualidades e animou a torcida, especialmente no segundo set, e mostrou porque é apontado como grande promessa. A oportunidade de o adolescente jogar a chave principal surgiu em forma de convite da organização do torneio, após a desistência do francês Gael Monfils, ex-número 6 do mundo e que está se despedindo do circuito nesta temporada. O garoto é o número 3 do ranking júnior e já treinou com Novak Djokovic. Guto começou a partida passando pelas dificuldades esperadas. Resistiu a dois breaking points antes de ter o saque quebrado no segundo game e ver o adversário abrir 3 a 0 na sequência. Luto bastante e conseguiu confirmar os outros serviços que teve, mas não quebrou o lituano e fechou a primeira parcial com derrota por 6/3. No segundo set, recuperou-se e surpreendeu Gaubas com pontos impressionantes. Conseguiu a quebra no quarto game e não teve dificuldades para construir a vitória por 6/2 que levou os presentes na quadra Guga Kuerten à loucura. Mais cedo, o campeão das duas últimas edições do Rio Open, Sebástian Báez, foi eliminado do torneio. A queda veio com derrota por 2 sets 0, parciais de 7/5 e 6/1, em duelo com o português Jaime Faria. Em outra partida do dia, o bósnio Damir Dzumhur superou o espanhol Pedro Martínez por 2 sets a 1, parciais de 6/0, 7/6 (7/5) e 6/4. Nas oitavas, Dzumhur enfrenta Faria, o carrasco de Báez. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open Guto Miguel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 Paralisação? Bragantino aciona TJD-PA e aponta suposta irregularidade de zagueiro do Castanhal Clube questiona escalação de zagueiro do Japiim contra o Remo e decisão pode impactar quartas de final do estadual 17.02.26 12h19 Futebol Duelos com ares de "tira cisma" 17.02.26 10h26 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa 18.02.26 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.02.26 7h00 2ª FASE Águia de Marabá, Castanhal e Tuna conhecem adversários na Copa do Brasil Segunda fase será disputada em jogos únicos entre o fim de fevereiro e o início de março 17.02.26 22h48 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10