Guto Miguel estreia no Rio Open aos 16 anos e anima torcida, mas é eliminado por lituano

Guto Miguel estreou na chave principal do Rio Open nesta terça-feira à noite, aos 16 anos, e foi derrotado por 2 sets a 1 pelo lituano Vilius Gauba, com parciais de 3/6, 6/2 e 2/6. Apesar do revés, conseguiu mostrar suas qualidades e animou a torcida, especialmente no segundo set, e mostrou porque é apontado como grande promessa.

A oportunidade de o adolescente jogar a chave principal surgiu em forma de convite da organização do torneio, após a desistência do francês Gael Monfils, ex-número 6 do mundo e que está se despedindo do circuito nesta temporada. O garoto é o número 3 do ranking júnior e já treinou com Novak Djokovic.

Guto começou a partida passando pelas dificuldades esperadas. Resistiu a dois breaking points antes de ter o saque quebrado no segundo game e ver o adversário abrir 3 a 0 na sequência. Luto bastante e conseguiu confirmar os outros serviços que teve, mas não quebrou o lituano e fechou a primeira parcial com derrota por 6/3.

No segundo set, recuperou-se e surpreendeu Gaubas com pontos impressionantes. Conseguiu a quebra no quarto game e não teve dificuldades para construir a vitória por 6/2 que levou os presentes na quadra Guga Kuerten à loucura.

Mais cedo, o campeão das duas últimas edições do Rio Open, Sebástian Báez, foi eliminado do torneio. A queda veio com derrota por 2 sets 0, parciais de 7/5 e 6/1, em duelo com o português Jaime Faria.

Em outra partida do dia, o bósnio Damir Dzumhur superou o espanhol Pedro Martínez por 2 sets a 1, parciais de 6/0, 7/6 (7/5) e 6/4. Nas oitavas, Dzumhur enfrenta Faria, o carrasco de Báez.