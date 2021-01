Grêmio x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Em confronto da parte de cima da tabela, Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), em Porto Alegre. O duelo é atrasado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

Após perder o Gre-Nal no último minuto, Renato Gaúcho ameaçou escalar a equipe sub-23 na reta final do Brasileirão. No entanto, a diretoria manteve o planejamento de usar "força máxima" até o fim, em busca de uma vaga direta na Libertadores. Finalista da Copa do Brasil, a equipe não vence há quatro rodadas e ocupa atualmente a sexta posição, com 51 pontos.

Após duas vitórias seguidas (sobre Goiás e Palmeiras), o Flamengo perdeu para o Athletico-PR e voltou a viver dias conturbados. Atualmente na quarta posição com 55 pontos, a equipe está a sete do líder Internacional. Sob pressão constante, o técnico Rogério Ceni contará com o retorno de Bruno Henrique, suspenso na última rodada. Por outro lado, Diego Alves e Rodrigo Caio não se recuperaram das lesões e seguem sendo baixas para a partida.

Confira mais informações da partida entre Grêmio e Flamengo:

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 28 de janeiro, às 20h (de Brasília)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Onde assistir: Premiere, Tempo Real do LANCE! e narração do Voz do Esporte no Facebook do L!.

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson e Pepê; Diego Souza.

Lesionados: Pedro Geromel e Leonardo Gomes.Suspensos: -Pendurados: Vanderlei, Victor Ferraz, Geromel, Kannemann, Matheus Henrique, Darlan e Robinho.

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Hugo Souza, Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luis; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.

Lesionados: Thiago Maia, Diego Alves e Rodrigo Caio.Suspensos: -Pendurados: João Lucas, João Gomes, Gabigol e Rogério Ceni.

PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam em empate, 15%, em vitória do Flamengo, e os 15% restante, em triunfo do Grêmio.