Gramado atrapalha o jogo, e Juventude vence o Flamengo

Em uma partida condicionada pela condição ruim do gramado, encharcado, do Alfredo Jaconi, o Juventude conseguiu vencer o Flamengo por 1 a 0 na manhã deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Matheus Peixoto, aproveitando erro de Matheuzinho e a "ajuda" do campo, foi o autor do gol que garantiu mais três pontos para a equipe de Marquinhos Santos.

O resultado levou o Juventude aos nove pontos no Brasileirão, mesma pontuação do Flamengo, que ainda tem dois jogos a menos. Na próxima rodada, o time de Rogério Ceni visita o Cuiabá. O Juventude recebe o Grêmio.

JUVENTUDE NA FRENTE COM PEIXOTO

O gramado do Alfredo Jaconi, encharcado, condicionou a partida. Não havia condições para os times trocarem passes e o Flamengo teve dificuldades para adaptar-se ao jogo, insistindo na bola rasteira. Por outro lado, o Juventude mostrou-se mais adaptado ao estado do campo - natural por estar em casa.

Da área técnica, Rogério Ceni pediu para o time não trocar muitos passes na defesa e alçar a bola na área. O temor do técnico rubro-negro acabou se confirmando e, em toque de Matheuzinho que parou na poça, Matheus Peixoto chutou forte e fez um belo gol aos 24 minutos da primeira etapa.

NADA DE GOLS NA ETAPA FINAL

A primeira alteração de Rogério Ceni foi ainda no primeiro tempo, sacando Michael e acionando Rodrigo Muniz. A aposta do Flamengo passou a ser na bola aérea, mas os resultados só apareceram após o intervalo. Foram três chutes nos cinco primeiros minutos da etapa final, mas nada de gols. Na melhor chance, o passe de Bruno Henrique foi desviado e acertou a trave.

O Juventude não hesitou em adotar postura defensiva e passou a apenas se defender. Diego Alves foi um mero espectador na etapa final, que terminou com uma série de finalizações do Flamengo, mas a rede não voltou a balançar.

Entraram Rodinei, Hugo Moura, Thiago Maia e Renê no Rubro-Negro. Do outro lado, Marquinhos Santos colocou Marcos Vinícius, Fernando Pacheco e Chico. Com oito minutos de acréscimos, o Fla insistiu na bola aérea, até com Gustavo Henrique como centroavante em certos momentos, mas o Juventude resistiu.

FICHA TÉCNICAJUVENTUDE 1X0 FLAMENGO

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)Data e hora: 27 de junho de 2021, às 11hÁrbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)​Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Matheus Peixoto (1-0, 24'/1ºT)

Cartão amarelo: Vitor Mendes e Matheus Peixoto (JUV); Matheuzinho (FLA)Cartão vermelho: Não houve.

JUVENTUDE (Técnico: Marquinhos Santos)

Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton, Matheus Jesus, Guilherme Castilho e Wescley (Chico, 38'/2ºT; Paulinho Bóia (Marcos Vinícius, 19'/2ºT) e Matheus Peixoto (Fernando Pacheco, 22'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Matheuzinho (Rodinei, 24'/2ºT), Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís (Renê, 35'/2ºT; João Gomes (Hugo Moura, 24'/2ºT), Diego (Thiago Maia, 35'/2ºT) e Vitinho; Michael (Rodrigo Muniz, 35'/1ºT), Bruno Henrique e Pedro.