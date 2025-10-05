Goleiro John, ex-Botafogo, é convocado para seleção brasileira na vaga de Ederson Estadão Conteúdo 05.10.25 10h27 O goleiro John, recentemente negociado pelo Botafogo com o Nottingham Forest, da Inglaterra, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. A CBF anunciou neste domingo que o jogador está relacionado para os próximos amistosos diante da Coreia do Sul e do Japão. John entra na lista após Ederson, do turco Fenerbahçe, sair machucado do treinamento no último sábado. O novo convocado se unirá aos colegas de posição Hugo Souza, do Corinthians, provável titular nos amistosos na Ásia, e Bento, do saudita Al-Nassr, o primeiro jogador a se apresentar em Seul, neste domingo. O ex-atleta do Botafogo tem apenas um jogo disputado com a camisa do Nottingham Forest. Foi na derrota por 3 a 2 diante do Swansea, em 17 de setembro, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Esta é a segunda alteração na lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para a Data Fifa deste mês. Na última quinta-feira, o lateral Vitinho, do Botafogo, substituiu Vanderson, do Monaco, também por motivos de lesão. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, chegou neste domingo a Seul, onde será realizado o jogo de sexta-feira. Os atletas convocados deverão se apresentar até terça-feira. Próximos jogos da seleção brasileira: 10/10 - Coreia do Sul x Brasil, às 8h (de Brasília) - Amistoso internacional 14/10 - Japão x Brasil, às 7h30 (de Brasília) - Amistoso internacional Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo amistosos seleção brasileira Botafogo Nottingham Forest John COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 Futebol Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4 Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) 05.10.25 7h00 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 CAMPEÃO Alex Poatan atropela russo com nocaute em 80 segundos e retoma cinturão do UFC Ankalaev tentou reagir, mas Poatan manteve o controle da distância e variou golpes com chutes potentes na perna do adversário. 05.10.25 8h22