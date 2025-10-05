Capa Jornal Amazônia
Goleiro John, ex-Botafogo, é convocado para seleção brasileira na vaga de Ederson

Estadão Conteúdo

O goleiro John, recentemente negociado pelo Botafogo com o Nottingham Forest, da Inglaterra, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. A CBF anunciou neste domingo que o jogador está relacionado para os próximos amistosos diante da Coreia do Sul e do Japão.

John entra na lista após Ederson, do turco Fenerbahçe, sair machucado do treinamento no último sábado. O novo convocado se unirá aos colegas de posição Hugo Souza, do Corinthians, provável titular nos amistosos na Ásia, e Bento, do saudita Al-Nassr, o primeiro jogador a se apresentar em Seul, neste domingo.

O ex-atleta do Botafogo tem apenas um jogo disputado com a camisa do Nottingham Forest. Foi na derrota por 3 a 2 diante do Swansea, em 17 de setembro, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

Esta é a segunda alteração na lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para a Data Fifa deste mês. Na última quinta-feira, o lateral Vitinho, do Botafogo, substituiu Vanderson, do Monaco, também por motivos de lesão.

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, chegou neste domingo a Seul, onde será realizado o jogo de sexta-feira. Os atletas convocados deverão se apresentar até terça-feira.

Próximos jogos da seleção brasileira: 10/10 - Coreia do Sul x Brasil, às 8h (de Brasília) - Amistoso internacional 14/10 - Japão x Brasil, às 7h30 (de Brasília) - Amistoso internacional

