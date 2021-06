Goleiro agarra árbitro ao comemorar título e revela que atitude foi de caso pensado; veja o vídeo

O Tolima conquistou o título do campeonato nacional da Colômbia neste fim de semana, mas a imagem que rodou o mundo foi a do goleiro Álvaro Montero agarrando o árbitro da partida, Carlos Ortega, após o apito final do jogo, como forma de comemoração.

O arqueiro ainda disse em entrevista à Win Sports +, canal de TV da Colômbia que a atitude foi feita de caso pensado após o juiz pedir para que ele deixasse de enrolar para por a bola em jogo nos minutos finais da partida.

"Eu disse para ele (árbitro) que iria comemorar com ele porque ele estava me acelerando. Quando o fiz, pedi desculpas porque não queria me envolver no trabalho dele, mas já havia pensado nisso", admitiu o arqueiro.

Veja o vídeo: