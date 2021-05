Germán Cano visita comunidade do Tuiuti e entrega cestas básicas ao moradores

Artilheiro dentro de campo, o argentino Germán Cano aproveitou a folga cedida pelo Vasco nesta quinta-feira para marcar mais um golaço. O atacante visitou a comunidade do Tuiuti, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e entregou pessoalmente cestas básicas aos moradores da região.+ Confira a classificação dos estaduais e simule resultados do seu time!

A doação foi originária de um leilão que o próprio jogador organizou. Na campanha, Cano disponibilizou para lances uma camisa utilizada em jogo, um par de chuteiras e um casaco do Vasco. Os itens, autografados, renderam mais de R$ 13 mil.

De máscara, o argentino publicou o momento em seu perfil no Instagram. Em seguida, o Vasco também enalteceu a ação de Cano.

- Uma tarde muito especial ajudando quem precisa na Comunidade do Tuiuti. Infelizmente, por conta da pandemia, não podemos ter muito contato, mas agradeço todos pelo carinho e recepção comigo e minha esposa. Foi um prazer estar com todos vocês - escreveu o atacante.

- Mais um golaço do nosso artilheiro! O craque Germán Cano marcou presença na Comunidade do Tuiuti nesta quinta-feira (27/05) para entregar pessoalmente as cestas básicas adquiridas com valor arrecadado com a venda de suas peças no leilão - publicou o Vasco.