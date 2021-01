Galvão Bueno diz que Weverton merece uma estátua se o Palmeiras vencer a Libertadores

O goleiro Weverton está com muita moral no Palmeiras e também fora do clube. O narrador Galvão Bueno afirmou que o arqueiro alviverde merece uma "mini estátua" em caso de título da Libertadores. Galvão destacou a atuação de Weverton contra o River Plate (ARG) na partida de volta das semifinais da competição e afirmou que o Verdão só está na final graças ao camisa 21.

- Olha, não vou dizer fazer uma estátua grandona, mas se o Palmeiras ganhar a Libertadores, faz uma pequenininha para ele (Weverton) no cantinho. Porque naquele jogo com o River, amigo, se não é ele o Palmeiras não estava na final da Libertadores - disse Galvão na última segunda durante o programa "Bem, Amigos!", do SporTV.

Galvão também elogiou as defesas feitas por Weverton na vitória do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

- Palmeiras ganhou de quatro, poderia ter ganhado de seis, e ele fez no mínimo três ou quatro defesas espetaculares - destacou.

A final da Libertadores entre Palmeiras e Santos será no dia 30 deste mês, às 17h, no Maracanã. O Verdão também está na final da Copa do Brasil e é 5º colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, seis a menos que o líder São Paulo.