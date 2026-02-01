Gabriel Paulista enaltece torcida e celebra gol em final: 'Sempre sonhei com isso' Estadão Conteúdo 01.02.26 20h32 O dia 1º de fevereiro ficará marcado na história do torcedor do Corinthians, especialmente para Gabriel Paulista. O experiente de 35 anos não escondeu a emoção de sagrar-se campeão pelo time do coração, especialmente balançando as redes. O zagueiro marcou o gol que abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo, pela decisão da Supercopa Rei. "Que dia incrível. É agradecer à torcida. Eles fizeram um esforço enorme de vir para cá, de ônibus, com muitas horas. É o mínimo lutar dentro de campo para a gente sair daqui feliz", comentou o zagueiro. Gabriel Paulista aproveitou desvio de Gustavo Henrique após cobrança de escanteio para fazer o primeiro do Corinthians, aos 25 minutos do primeiro tempo. Foi o primeiro gol do defensor com a camisa alvinegra. "Já vivi momentos especiais, fiz um gol no BaVi e fui campeão baiano, mas esse é mais especial porque sou corintiano. Sempre sonhei com isso e ser realizado dessa maneira, não tem palavras. É continuar. É o início da temporada e tem muita coisa pela frente", analisou o camisa 3. O veterano foi uma das primeiras contratações do Corinthians para 2026. Ele chegou ao clube como agente livre após uma carreira bem sucedida na Europa, com passagens por Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid e Besiktas. "Esse gol vale por todos os momentos que vivi na minha vida. Pelo meu irmão, que faleceu. Os filhos dele estão aqui na arquibancada. É um dia muito especial para mim", disse Gabriel, emocionado. O Corinthians retorna a São Paulo ainda neste domingo. O time volta a campo na quinta-feira, quando encara o Capivariano pelo Paulistão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa Corinthians Gabriel Paulista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em jogo com quatro gols, São Raimundo e Amazônia empatam na segunda rodada do Parazão Equipes se enfrentam neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra 01.02.26 20h09 Futebol Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. 01.02.26 19h56 Futebol Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. 01.02.26 19h08 Futebol Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. 01.02.26 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 Supercopa do Brasil Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 12h00 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00