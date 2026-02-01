Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Gabriel Paulista enaltece torcida e celebra gol em final: 'Sempre sonhei com isso'

Estadão Conteúdo

O dia 1º de fevereiro ficará marcado na história do torcedor do Corinthians, especialmente para Gabriel Paulista. O experiente de 35 anos não escondeu a emoção de sagrar-se campeão pelo time do coração, especialmente balançando as redes. O zagueiro marcou o gol que abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo, pela decisão da Supercopa Rei.

"Que dia incrível. É agradecer à torcida. Eles fizeram um esforço enorme de vir para cá, de ônibus, com muitas horas. É o mínimo lutar dentro de campo para a gente sair daqui feliz", comentou o zagueiro.

Gabriel Paulista aproveitou desvio de Gustavo Henrique após cobrança de escanteio para fazer o primeiro do Corinthians, aos 25 minutos do primeiro tempo. Foi o primeiro gol do defensor com a camisa alvinegra.

"Já vivi momentos especiais, fiz um gol no BaVi e fui campeão baiano, mas esse é mais especial porque sou corintiano. Sempre sonhei com isso e ser realizado dessa maneira, não tem palavras. É continuar. É o início da temporada e tem muita coisa pela frente", analisou o camisa 3.

O veterano foi uma das primeiras contratações do Corinthians para 2026. Ele chegou ao clube como agente livre após uma carreira bem sucedida na Europa, com passagens por Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid e Besiktas.

"Esse gol vale por todos os momentos que vivi na minha vida. Pelo meu irmão, que faleceu. Os filhos dele estão aqui na arquibancada. É um dia muito especial para mim", disse Gabriel, emocionado.

O Corinthians retorna a São Paulo ainda neste domingo. O time volta a campo na quinta-feira, quando encara o Capivariano pelo Paulistão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Supercopa

Corinthians

Gabriel Paulista
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Em jogo com quatro gols, São Raimundo e Amazônia empatam na segunda rodada do Parazão

Equipes se enfrentam neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra

01.02.26 20h09

Futebol

Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber”

“O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. 

01.02.26 19h56

Futebol

Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada

Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados.

01.02.26 19h08

Futebol

Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão

O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado.

01.02.26 17h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

01.02.26 7h00

FUTEBOL

Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz

Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A

01.02.26 8h00

Supercopa do Brasil

Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei

Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

01.02.26 12h00

Futebol

Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão

Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para

01.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda