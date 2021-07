Gabriel Jesus é suspenso por 2 jogos e desfalca seleção na final da Copa América

A Conmebol anunciou na noite desta terça-feira suspensão de dois jogos para Gabriel Jesus, que se torna desfalque para a seleção brasileira na final da Copa América, no sábado. O atacante foi ainda multado em US$ 5 mil (cerca de R$ 25 mil) também em razão da jogada violenta que lhe rendeu expulsão na partida de quartas de final.

"O Juiz Único da Comissão Disciplinar da Conmebol resolve suspender o Jogador GABRIEL FERNANDO DE JESÚS por dois jogos, incluindo o jogo de suspensão automática já imposto", anunciou a entidade sul-americana. "Contra esta decisão não cabe recurso", apontou o comunicado.

Gabriel Jesus levou o cartão vermelho direto ao acertar uma voadora, de forma acidental, no rosto do lateral-esquerdo Mena, do Chile, pelas quartas de final. Ele cumpriu suspensão automática na segunda, quando o Brasil venceu o Peru e garantiu vaga na decisão do torneio.

O atacante poderia voltar ao time na final, mas a suspensão por dois jogos, definida nesta terça, acaba com as chances de o técnico Tite escalá-lo no fim de semana. O Brasil vai enfrentar o vencedor do duelo entre Argentina e Colômbia, que se enfrentam na noite desta terça.

Sem o jogador do Manchester City, o treinador da seleção pode escalar o ataque com Neymar, Richarlison e Everton ou Gabriel Barbosa. Roberto Firmino também pode aparecer no trio titular do ataque brasileiro no sábado.