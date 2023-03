Ypiranga x Bragantino: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (15/03) pela Copa do Brasil

As equipes Ypiranga x Bragantino disputam nesta quarta-feira (15/03) a segunda rodada da Copa do Brasil. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ypiranga x Bragantino ao vivo?

A partida Ypiranga x Bragantino pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como ​Ypiranga x Bragantino​ chegam para o jogo?

Na primeira rodada da Copa do Brasil, Ypiranga empatou com São Francisco-AC por 1 a 1. Já Bragantino empatou com Bahia de Feira pelo mesmo placar.

Prováveis escalações

Ypiranga: Caíque; Gedeílson (Yohan), Robson, Windson e PK; Clayton, Lorran e Mossoró; Matheuzinho, Erick Farias e Bruno Baio. Técnico: Luizinho Vieira.

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Bruninho; Artur, Sorriso e Alerrandro. Técnico: Pedro Caixinha.

FICHA TÉCNICA

Ypiranga x Bragantino

Copa do Brasil

Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)

Data/Horário: 15 de março de 2023, 21h30