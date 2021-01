Walter Lima cria no futebol de Santarém o Amazônia Independente FC

Recuperado do problema de saúde que o afastou do comando do São Francisco, na Segunda Divisão, o técnico Walter Lima reaparece no cenário esportivo paraense com uma grande novidade. A criação do Amazônia Independente Futebol Clube [AIFC].

Um projeto audacioso criado pelo técnico com planejamento de revelar atletas para o futebol. Para isso virar realidade será instalado dois polos. Um em Santarém, no oeste paraense, outro na capital, Belém.

Walter Lima, na conversa com a reportagem do Portal disse que sua inspiração na fundação do Amazônia está no sentido do futebol estar acrescendo “Vislumbro a possibilidade de estarmos descobrindo e formando atletas e com um sentindo sempre de ver a marca se expandir para ajudar as pessoas a crescerem”, disse.

Pretende materializar a marca do Amazônia e fazer com que seja uma realidade consolidada com um perfil voltado para que exista adesão de pessoas que tenham o pensamento altruísta como o meu e assim pisamos fazer a marca crescer.

Lima está na primeira fase do processo de reconhecimento do novo clube partindo para legalização nos órgãos que regem o futebol. “Assim, poderemos reivindicar nossos direitos de forma legal”, aponta.

Já no campo de ação diz que serão criados o polo Belém e Santarém agregando as franquias nas cidades, bairros e pessoas que tenham interesse em desenvolver um projeto de futebol.

“Aos nossos franqueados estaremos criando uma extensão de negócios e possibilidades através de parceiros para canalizar os atletas com talentos”, explica.

Segunda Divisão

Walter Lima canaliza energias para a disputa da Segunda Divisão. “A médio prazo a intenção e nos organizarmos para disputar a divisão de acesso no estadual profissional, sabemos de toda uma dificuldade, mais não temos como galgar um lugar ao tipo se não passarmos por todas as etapas que a federação oferece”, explana.

“A nossa intenção é não vir a ser um clube solitário. Somos de uma região onde existe uma demanda reprimida de torcida em função do fracasso das nossas equipes e de acordo com o nosso sucesso poderemos ter adesão de torcedores, o que será muito bem-vindo”, expõe.

Ainda não tem local para começar o trabalho, porém, Lima já está agilizando algumas parcerias para ter um ponto de partida. “Local ou comodidade para trabalhar não é tão difícil aqui, em Santarém. Para o futuro temos plano para o requerimento de uma área o que já está sendo feito o levantamento do espaço”, revela.

Mesmo sendo mentor intelectual do projeto, no entanto, sua ideia é delegar os poderes pra e distribuir bem as funções. “Inicialmente, serei o técnico e tentar implementar meus conceitos e quem sabe conseguirmos concretizar o objetivo do acesso do Amazônia”, diz.

O manto do AIFC será todo amazônico com representação do povo indígena nas cores verde, azul e preto, tendo como mascote o sapo muiraquitã.

“A cor verde representa a nossa fauna e flora. O azul, união e liberdade. O preto o clamor. A estrela representa a luta dos povos indígenas”, conclui.