Volta Redonda goleia o Amazonas e sobe na tabela da Série C

No dia em que Volta Redonda-RJ comemorou seu 69º aniversário, o Voltaço presenteou seus torcedores com uma vitória convincente sobre o Amazonas-AM. A equipe venceu de virada por 5 a 1 em um jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, realizado no estádio Raulino Oliveira, no Rio de Janeiro. Os gols da vitória foram marcados por Douglas Skilo, Ítalo (duas vezes), Wandson e Samuel Granada, enquanto Sassá marcou o único gol do Amazonas.

Com essa vitória, o Volta Redonda chega a 22 pontos e sobe para a quarta posição na tabela de classificação. O Amazonas, por sua vez, perdeu seu segundo jogo consecutivo, mas se mantém na segunda colocação com 24 pontos.

Goleada convincente

No primeiro tempo, o Volta Redonda começou pressionando e teve a primeira chance com um chute de Paulinho, defendido pelo goleiro Edson Mardden. No entanto, foi o Amazonas quem abriu o placar aos 15 minutos, com Sassá aproveitando uma cobrança de falta. O Voltaço reagiu imediatamente e empatou aos 17 minutos com um gol de Douglas Skilo. A virada veio aos 43 minutos, quando Ítalo marcou dois gols em sequência, aproveitando uma assistência de Skilo e uma falha da defesa adversária.

No segundo tempo, o Amazonas fez quatro substituições na tentativa de mudar o rumo do jogo, mas o Volta Redonda ampliou sua vantagem aos 16 minutos, com Wandson aproveitando uma falha da defesa adversária. O Voltaço marcou seu quinto gol logo em seguida, aos 22 minutos, com Samuel Granada. Após esse gol, o Amazonas teve mais posse de bola, porém não conseguiu converter em gols. O Volta Redonda passou a jogar nos contra-ataques, mas o placar não foi mais alterado.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Volta Redonda enfrentará o São José-RS fora de casa, enquanto o Amazonas receberá o Ypiranga-RS em Manaus, ambos os jogos acontecerão na próxima segunda-feira (24), pela 14ª rodada da Série C.