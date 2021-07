Fora do Castanhal por mais de um mês, volante faz tratamento inovador; entenda

O volante do Castanhal Ricardo Capanema, de 36 anos, pode ficar fora de campo por seis semanas. O jogador sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa no empate em 2 a 2 do Japiim contra o GAS-RR, no dia 26 de junho. Capanema deixou a partida aos sete minutos de jogo.

Nas redes sociais, o Castanhal explicou como está sendo feito o tratamento de Capanema para que ele volte às atividades o mais rápido possível.

Capanema foi contratado para jogar a Série D em maio deste ano. Antes disso, o volante defendeu o Bragantino e disputou o Campeonato Paraense no primeiro semestre. Esta é a segunda passagem do jogador no Castanhal. A primeira foi em 2011, quando disputou o estadual. Este ano, o jogador fez apenas quatro jogos pelo clube e ainda não marcou.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)