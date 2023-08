Vitória x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (18/08) pela Série B do Brasileirão

Vitória x Botafogo-SP disputam hoje, sexta-feira (18/08), a 24° rodada da Série B do Brasileirão. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Botafogo-SP ao vivo?

A partida entre Vitória x Botafogo-SP poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Vitória x Botafogo-SP chegam para o jogo?

O Vitória enfrenta um desafio considerável, já que entra em campo com dez jogadores ausentes. Essa ausência de peças-chave promete causar dores de cabeça ao técnico Léo Condé, que busca montar o tempo ideal para garantir o segundo resultado positivo consecutivo no torneio. Atualmente, o Leão ocupa a posição de vice-líder, acumulando 44 pontos, apenas um a menos que o Sport, o líder da competição.

Por outro lado, a situação do Botafogo-SP é notavelmente distinta. A equipe ainda não conquistou uma vitória sequer e perdeu gols neste segundo turno da Série B. Com três empates consecutivos por 0 a 0, o Tricolor tem escorregado gradualmente na classificação, encontrando-se atualmente na 11ª posição, somando 33 pontos. Diante desse cenário, embora o elenco evite falar em pressão, os jogadores e o próprio técnico Marcelo Chamusca não escondem o incômodo com a falta de gols e de vitórias.

Vitória x Botafogo-SP: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, João Victor, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Matheus Trindade, Gegê e Matheusinho; Mateus Gonçalves, Iury Castilho e Léo Gamalho.

Botafogo-SP: Matheus Albino; Thassio, Lucas Dias, Márcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Pedro Rodrigues (Carlos Manuel) e Luiz Henrique; Osman (Ivonei), Toró e Salatiel.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Botafogo-SP

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA)

Data/Horário: 18 de agosto de 2023, 19h30