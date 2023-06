Vitor Roque marca e Athletico vence o Corinthians, dentro de casa

Em uma atuação intensa e eficaz, o Athletico bateu por 1 a 0 o Corinthians neste sábado (24), na Arena da Baixada, em uma partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque marcou o gol da vitória aos 35 minutos do primeiro tempo após um incessante ataque ao time paulista, que conseguiu resistir o máximo possível.

Apesar de um breve período de controle tímido, o Corinthians não conseguiu ameaçar o Athletico, que gerenciou o resultado e voltou à vitória após duas rodadas. Com essa derrota, o Timão pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

O resultado impulsionou o Athletico para a quinta posição provisória na classificação do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. Enquanto isso, o Corinthians permanece com 12 pontos, lutando na parte inferior da tabela e com apenas um ponto separando-os da zona de rebaixamento.

Ambas as equipes voltarão à ação durante a semana com partidas válidas pela Conmebol Libertadores. Na terça-feira, o Athletico receberá o Alianza Lima, do Peru, na Arena da Baixada, enquanto o Corinthians enfrentará o Liverpool, do Uruguai, na quarta-feira, na Neo Química Arena.