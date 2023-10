Vila Nova x Botafogo SP: onde assistir ao vivo o jogo hoje (11/10) pela Série B do Brasileirão

Vila Nova x Botafogo SP disputam hoje, quarta-feira (11/10), a 32° rodada da Série B do Brasileirão. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Botafogo SP ao vivo?

A partida entre Vila Nova x Botafogo SP poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Vila Nova x Botafogo SP chegam para o jogo?

Vila Nova está em 10° lugar na Série B com 13 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 33 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Botafogo SP ocupa a 12° posição e soma 10 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 19 gols marcados e 31 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Vila Nova x Botafogo SP: prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Marcelinho (Léo Duarte), Rafael Donato, Eduardo Doma e Marquinhos Pedroso (Diego Renan); Cristiano, Igor Henrique e Lourenço; Juan Christian, Caio Dantas e Guilherme Parede. Técnico: Lisca.

Botafogo SP: Matheus Albino; Ericson, Diogo Silva e Márcio Silva; Thássio, Tárik, Guilherme Madruga, Ivonei e Jean Victor (Patrick Brey); Osman e Edson Carioca. Técnico: Marcelo Chamusca.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Botafogo SP

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 11 de outubro de 2023, 21h30