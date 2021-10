VÍDEO: Gol de voleio, Pikachu, virada e festa; há cinco anos, Paysandu vencia o Vasco em Belém

Há exatos cinco anos, o Paysandu recebeu o Vasco da Gama-RJ em Belém, pela Série B do campeonato Brasileiro. A partida marcava o reencontro de Yago Pikachu com a torcida do Papão, porém, ele vestindo a camisa cruzmaltina. Em um jogo movimentado, o clube paraense venceu de virada a partida pelo placar de 3 a 1.

O Vasco saiu na frente com uma pintura. Ederson recebeu cruzamento e mandou um voleio sensacional, no ângulo, marcando um golaço no Mangueirão, aos 14 minutos do primeiro tempo. O clube carioca até conseguiu segurar a vantagem durante a primeira etapa

No retorno do intervalo o Paysandu mandou no jogo. O Papão empatou com o zagueiro Gilvan, após rebote do goleiro Martín Silva, logo aos três minutos. A virada veio com o atacante Bruno Veiga, que no seu primeiro toque na bola, mandou para a rede, de cabeça, aos 19 minutos.

Assista aos gols

O Paysandu administrou a vantagem, tocando bola, envolvendo o time vascaíno e ainda conseguiu ampliar. Aos 42 minutos, João Lucas recebeu na esquerda, avançou e cruzou, a bola desviou na defesa do Vasco e enganou o goleiro Mantín Silva. Final de jogo, Paysandu 3 a 1.

Papão não aliviou a vida do Vasco na Série B de 2016 (Fernando Torres / Paysandu)

Na Série B de 2016 o Paysandu venceu as duas partidas contra o Vasco, porém, o clube carioca conseguiu terminar entre os quatro melhores e sacramentou o acesso à Série A na terceira posição com 65 pontos conquistados. O Paysandu terminou a competição na 14ª posição com 49 pontos.

Ficha técnica

Paysandu 3 x 1 Vasco da Gama-RJ

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Data: 4.10.2016

Horário: 21h30

Árbitro: Francisco de Paula dos Santos Silva Neto (RS)

Assistentes: Lúcio Beirsdorf Flor (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

Cartões amarelos: Augusto Recife, Gilvan e Rodrigo Andrade (PAY); Madson, Yago Pikachu, Diguinho e Júlio César (VAS)

Gols: Ederson 14’/1T (VAS); Gilvan 3’/2T, Bruno Veiga 19’/2T e João Lucas 42’/2T (PAY)

Paysandu: Emerson; Edson Ratinho, Gualberto, Gilvan e Lucas (João Lucas; Augusto Recife, Rodrigo Andrade (Domingues), Jhonnatan e Tiago Luís; Jobinho (Bruno Veiga) e Leandro Cearense. Técnico: Dado Cavalcante.

Vasco: Martín Silva; Madson, Jomar, Luan e Júlio César; Diguinho (Leandrão), Andrezinho e Yago Pikachu (Evander); Júnior Dutra (Jorge Henrique), Ederson e Thalles. Técnico Jorginho.