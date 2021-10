VÍDEO: Barcelona divulga novo vídeo de projeto de modernização do Estádio Camp Nou

Casa do Barcelona desde 1957, o Estádio Camp Nou está prestes a passar por um grande projeto de modernização e reforma. Com capacidade para 99 mil espectadores, o palco catalão passará a comportar 105 mil torcedores e será uma arena totalmente remodelada e confortável, segundo a apresentação.

Apelidado de "Espai Barça" ("Espaço Barça", na tradução livre do catalão), o projeto prevê a reforma também do Palau Blaugrana, arena multiuso onde o time de basquete do Barcelona manda seus jogos, e uma remodelação urbana no local das instalações. Veja o vídeo: