Vestido de porco, Neto provoca Palmeiras após final do Mundial e explica derrota: 'Foi covarde'

O ex-meia Neto comemorou a vitória do Chelsea sobre o Palmeiras na decisão do Mundial de Clubes e aproveitou o "Donos da Bola" desta segunda-feira (14) para provocar ainda mais o Verdão. Vestido de porco, o apresentador também opinou que o clube paulista perdeu a final porque foi "covarde" na segunda etapa.

"Sabe por que o Palmeiras não ganhou? Não ganhou porque foi covarde no segundo tempo. Tirar o Dudu, tirar o Raphael Veiga! O Raphael Veiga não pediu para sair! Não pode ser burro desse jeito!", afirmou o apresentador.

"Você é campeão do mundo, né Souza? E ele acaram que iam ganhar, né, eles achavam! Estavam 'umas pernas'. 'Não, porque o Abel é maior que o Corinthians'... O Corinthians é bicampeão do Mundo, rapaz! É bi do Mundo!|" provocou Neto.