Venda de ingressos para Brasil x Bolívia no Mangueirão inicia na segunda (21): veja onde comprar

O jogo entre Brasil x Bolívia no Mangueirão, em Belém, já possui data para venda de ingressos. Os bilhetes serão comercializados a partir desta segunda-feira (21), às 15h, somente pela internet. O anúncio das vendas de ingressos foi feito pelo perfil oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nas redes sociais, porém, os preços dos ingressos não foram revelados. Ingresso para Brasil x Bolívia. As duas seleções se enfrentarão no dia 8 de setembro, às 21h45.

Para essa partida, o público paraense tinha a expectativa de que algum jogador nascido no Estado fosse convocado. Pela boa fase na temporada, PH Ganso (Fluminense-RJ), Rony (Palmeiras-SP) e Yago Pikachu (Fortaleza-CE) eram os cotados. No entanto, o técnico Fernando Diniz não chamou nenhum atleta do Pará.

Neymar foi um dos atacantes selecionados, mas sua vinda a Belém ainda é uma incógnita, já que seu atual técnico, o português Jorge Jesus, afirmou em entrevista que o brasileiro não está podendo treinar (muito menos jogar) por conta de uma lesão. Caso o atacante brasileiro seja cortado da lista de Diniz, Rony teria mais uma chance de entrar na lista.