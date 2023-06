Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors: veja o horário e escalações do jogo hoje (12/6) pelo Argentino

As equipes Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors disputam nesta segunda-feira (12/06) a 20° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. Confira os horários e as escalações:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors?

A partida Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors não terá transmissão ao vivo no Brasil.

VEJA MAIS

Como Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors chegam para o jogo?

Vélez Sarsfield ocupa a 23° posição do Campeonato Argentino e soma 3 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 18 gols marcados e 19 gols sofridos. O time não vence há 10 rodadas da competição.

Argentinos Juniors estão em 12° lugar com 7 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 22 gols marcados e 17 gols sofridos. Nas últimas rodadas, a equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Vélez Sarsfield: Gastón Gómez; Joaquín García, Diego Godín, Lautaro Giannetti (Miguel Brizuela), Francisco Ortega; Christian Ordóñez, Nicolás Garayalde, Elías Cabrera; Gianluca Prestianni, Lucas Janson, Abiel Osorio. Técnico: Marcelo Bravo.

Argentinos Juniors: Alexis Martin Arias; Leonel González (Luciano Sánchez), Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Redondo, Franco Moyano, Leonardo Heredia (Rodrigo Cabral); Alan Rodríguez, Francisco González Metilli; Gabriel Ávalos. Técnico: Gabriel Milito.

FICHA TÉCNICA

Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors

Campeonato Argentino

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 12 de junho de 2023, 21h45