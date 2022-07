Vasco vence Criciúma fora de casa com gol de Raniel e aumenta vantagem no G4 da Série A

Depois de dois jogos sem vitórias, o Vasco volta a sentir o sabor dos três pontos, ao derrotar a equipe do Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O placar de 1 a 0 foi construído logo no início da partida e os vascaínos encostam na liderança da Série B, com 34 pontos, quatro a menos que o líder Cruzeiro. Na próxima rodada, o time enfrenta o Sampaio Correa, no estádio Castelão, em São Luiz.

Ainda no início da partida, Andrey cruzou bola pelo lado direito e a redonda atingiu as mãos de Kadu. Na consulta ao VAR, o árbitro assinou a penalidade. Raniel pegou a bola e abriu o placar. A partir daí o jogo ficou equilibrado e por pouco o Criciúma não empata com Arilson, sendo impedido por Thiago Rodrigues. Aos 24, o Criciúma volta ao ataque com Andrey, após cruzamento de Riquelme.

Nos minutos finais do primeiro tempo, os donos da casa sufocaram o Vasco. Lucas tentou aos 35, enquanto Arilson aproveitou rebote para o chute de fora da área. O jogo foi paralisado a pedido do árbitro Leandro Viaden, que pediu para ligar os refletores cinco minutos antes do previsto. Assim, o Vasco "acordou" e Raniel tentou novamente, mas a jogada parou nas mãos do goleiro.

Depois dos 30 minutos, o Vasco basicamente administrou o resultado, deixando a equipe do Criciúma mais avançada e cometendo mais faltas. Apesar da insistência do Tigre, o placar não sofreu mais alterações e a partida encerrou no placar de 1 a 0, que mantém os vascaínos na segunda posição, enquanto o Criciúma foi para a sétima posição, com 23 pontos. Na próxima rodada, os catarinenses enfrentam a Ponte Preta, também em casa.