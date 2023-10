Vasco perde em casa para o Internacional e complica situação no Z4 do Brasileirão

A confiança da torcida por um resultado positivo em casa foi por água abaixo pouco depois do árbitro dar início ao jogo entre Vasco da Gama e Internacional, na noite desta quinta-feira (26), em São Januário. Os donos da casa perderam por 2 a 1 e aumentaram a crise no time, que ocupa a 17ª posição na tabela, com 30 pontos.

O jogo da 29ª rodada foi praticamente todo Colorado. A condição de visitante do Inter não intimidou a equipe, que partiu para cima e construiu o placar com autoridade, sufocando o adversário desde os momentos iniciais, com destaque para Alan Patrick.

Aos 18 minutos, o meia deu um passe genial para Maurício, que abriu o placar em favor do Colorado. Já o gol da vitória veio aos 13 do segundo tempo, com Enner Valencia. O Vasco ainda diminuiu com Alex Teixeira, aos 39, de cabeça.

O placar dificulta a vida dos vascaínos na luta contra o rebaixamento. O time permanece com 30 pontos, na 17ª posição, correndo o risco de perder uma posição para o Santos, que joga também nesta quinta-feira, contra o Coritiba. Já o Internacional engata a segunda vitória seguida e se distancia da zona, agora com 38 pontos, na 11ª posição.

Na rodada seguinte o Vasco enfrenta o Goiás, na Serrinha, sem poder contar com Paulinho e Erick Marcus, ambos expulsos. Já o Colorado terá pela frente o Coritiba, no Beira-Rio, também no domingo.