Vampeta minimiza injúria racial relatada por Gerson, do Flamengo: 'O futebol está muito mimimi'

Flamengo e Bahia protagonizaram uma partida com expulsões, viradas e muita reclamação, neste domingo, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro jogou com um a menos desde o início da partida, abriu 2 a 0, levou a virada, mas teve forças para buscar a vitória por 4 a 3.

>>> Veja a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Entretanto, a partida ficou marcado pela acusação de injúria racial sofrida por Gerson. O meia do Flamengo relatou após a partida que sofreu racismo de Ramírez, do Bahia, durante uma confusão na etapa final. No programa 'Mesa Redonda' da TV Gazeta, no entanto, o ex-jogador Vampeta minimizou o caso.

- Mas eu não vi para tanta coisa (sobre o Gerson). Eu jogo bola ali na Vila Maria, lá tem de tudo... Coreano, boliviano, chinês... "Ô coreano, toca a bola", "ô boliviano, toca a bola", "ô chinês, toca a bola"... E aí? Se todo mundo for para a televisão por essas causas - afirmou Vampeta.

O jogador foi interrompido pelo jornalista Flávio Prado, que afirmou que "ofensa é uma coisa muito pessoal". O comentarista Benjamin Back também discordou do ex-jogador.

- É diferente. Quando você tem uma liberdade com a pessoa, é lógico que você não vai ligar. É totalmente diferente. Então você falar "po negão" para um cara que é seu amigo, ele sabe que não tem nada. Mas você virar para um cara que você não conhece no meio do jogo e falar "ô seu macaco"... Tá maluco, cara? - respondeu Benjamin Back.

Após os argumentos dos colegas de programa, Vampeta prosseguiu e lembrou de dois casos na Europa, ambos com o Paris Saint-Germain envolvido, sendo um deles com Neymar no clássico contra o Olympique de Marselha. Para o ex-jogador, o "futebol está muito mimimi".

- O mundo parou naquele lance do Neymar e não deu nada. Agora teve um lance de novo com o Paris Saint-Germain contra um time turco, mas os dois já se entenderam. O futebol está muito mimimi... - Vampeta.

- O futebol não pode ser um mundo paralelo - retrucou Benja.