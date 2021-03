VacinaFC: São Paulo estampará marca na camisa neste sábado

A camisa do São Paulo terá uma marca diferenciada no espaço do patrocinador máster na partida contra o Novorizontino, às 16h30, neste sábado (13), pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

A #VacinaJá, que simboliza a campanha de incentivo à vacinação contra a Covid-19, vai ocupar o principal espaço do manto do Tricolor. A ação foi lançada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) no início do Campeonato Paulista, e tem o apoio dos 16 clubes participantes do campeonato.

A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da vacinação contra o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, o São Paulo tem se colocado à disposição para ajudar as autoridades no combate à doença, como ceder o Morumbi para ser ponto de vacinação.

- Vivemos um momento delicado da pandemia. Todos têm que ter essa consciência para se cuidarem. Se possível tomar a vacina, a vacinação é importante. Vamos pensar no bem de todos e também no coletivo - disse o atacante Pablo, em vídeo divulgado pelo Tricolor.

Vale lembrar que esta semana vem sendo de casos no elenco do Tricolor. Os zagueiros Léo e Diego Costa e o lateral Wellington foram diagnosticados com o vírus. O atacante Galeano, por morar junto com Diego Costa, também está fora da partida por precaução.

O São Paulo vem em boa fase no começo do Paulistão. Até o momento, o Tricolor tem sete pontos conquistados, com duas vitórias (Inter de Limeira e Santos) e um empate (Botafogo-SP). O time está na liderança do Grupo B, com sete pontos, empatado com a Ferroviária.