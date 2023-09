Uruguai x Chile: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa do Mundo

Uruguai x Chile disputam hoje, sexta-feira (08/09), a 5° rodada das eliminatórias da Eurocopa. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Uruguai x Chile ao vivo?

A partida entre Uruguai x Chile poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 4 e pela Globoplay, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Uruguai x Chile chegam para o jogo?

Após cair na fase de grupos da Copa de 2022, o Uruguai jogou 4 amistosos, com um empate de 1 a 1 com o Japão, uma vitória de 2 a 1 sobre a Coreia do Sul, outra vitória de 4 a 1 contra a Nicarágua e uma terceira de 2 a 0 contra Cuba.

Já o Chile não jogou na última copa e, em 2023, passou por uma vitória de 3 a 2 sobre o Paraguai, outra de 3 a 0 contra Cuba, uma terceira de 5 a 0 contra a República Dominicana e um empate sem gols com a Bolívia.

Uruguai x Chile: prováveis escalações

Uruguai: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Nicolás González; Lionel Messi e Lautaro Martínez (Julián Álvarez). Técnico: Lionel Scaloni.

Chile: Hernán Galindez; Félix Torres, Robert Arboleda, William Pacho; Ángelo Preciado, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Alan Franco, Pervis Estupiñan; Gonzalo Plata e Enner Valencia. Técnico: Félix Sánchez.

FICHA TÉCNICA

Uruguai x Chile

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai

Data/Horário: 08 de setembro de 2023, 20h