Unión de Santa Fe x Estudiantes: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (03/03) pelo Argentino

As equipes Unión Santa Fe x Estudiantes disputam nesta sexta-feira (03/03) a 6° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), no Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Unión de Santa Fe x Estudiantes ao vivo?

A partida Unión de Santa Fe x Estudiantes poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Unión de Santa Fe x Estudiantes​​​​​​ chegam para o jogo?

Até agora, Unión de Santa Fe está em 26° lugar no Campeonato Argentino com 3 empates e 2 derrotas.

Já Estudiantes ocupam a 19° posição da competição e já passaram por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Prováveis Escalações

Unión: S. Mele; F. Calderón, Piris; O. Corvalán; F. Gerometta, Y. Gordillo, L. Aued, L. Esquivel; I. Machuca, T. Vecino, K. Zenon.

Estudiantes: M. Andújar; L. Lollo, J. Rodríguez, Z. Romero, E. Mancuso, F. Zuqui, S. Ascacibar, E. Más, B. Rollheiser, P. Piatti; G. Carrillo.

FICHA TÉCNICA

Unión de Santa Fe x Estudiantes

Campeonato Argentino

Local: Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz

Data/Horário: 03 de março de 2023, 20h