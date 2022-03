Turquia x Itália: veja onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo amistoso de hoje (29/03)

As seleções Turquia x Itália entram em campo às 15h45 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (29/03), para disputar um amistoso. A partida ocorre na arena Konya Büyükşehir, em Konya, Turquia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Turquia x Itália ao vivo?

A partida Turquia x Itália pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Turquia x Itália chegam para o jogo?

Turquia foi a vice-líder do Grupo G das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022, onde acumulou 6 vitórias, 3 empates, 2 derrota, 28 gols marcados e 19 sofridos. Na última quinta-feira (24/03), a equipe perdeu por 3 a 1 para Portugal e, assim, está fora da Copa do Mundo.

Já a seleção italiana foi a vice-líder do Grupo C e somou 4 vitórias, 4 empates, 1 derrtota, 13 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. A equipe perdeu por 1 a 0 para a Macedônia do Norte na última quinta-feira (24/03) e, portanto, está fora da Copa do Mundo.

Escalações

Turquia: Bayındır; Kabak, Demiral, Söyüncü; Müldür, Toköz, Çalhanoğlu, Yılmaz; Ünder, Aktürkoğlu; Ünal. Técnico: Stefan Kuntz.

Itália: Donnarumma; Baraghi, Chiellini, Acerbi, De Sciglio; Tonali, Cristante, Pessina; Raspadori, Scamacca, Zaniolo. Técnico: Roberto Mancini.

Ficha técnica - Turquia x Itália

Amistoso internacional

Local: Arena Konya Büyükşehir, em Konya, Turquia

Data/horário: 29 de março de 2022, às 15h45