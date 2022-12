Tuna Luso anuncia acordo com marca espotiva campeã brasileira com Remo e Paysandu

A Tuna Luso assinou com a empresa Finta para o fornecimento de material esportivo do clube a partir de janeiro de 2023. Assim, o clube cruzmaltino abre mão da marca própria, a Luso, que vinha utilizando há quase dois anos - desde fevereiro de 2021.

Detalhes do novo acordo ainda não forma anunciados pela Águia Guerreira, mas o Núcleo de Esportes do Grupo Liberal apurou que o lançamento oficial ocorrerá na próxima semana, no dia 4 de janeiro. À princípio, serão apresentados somente os modelos 1 e 2 de jogo.

A venda das camisas, com valores que ainda serão anunciados, deverá começar no dia 15 de janeiro. O contrato com a Finta está em fase final de elaboração e ainda não foi definido que a Tuna seguirá utilizando a marca Luso como uma linha secundária, casual, ou se a empresa, que atualmente pertece a um grupo de Belo Horizonte (MG), terá exclusividade em todo o enxoval.

A Finta

Fundada em São Paulo em 1986, a Finta é uma empresa brasileira de fornecimento de materiais esportivos que teve como auge os anos 90, quando foi campeã brasileira com Vasco (1989), Corinthians (1990) e Botafogo (1995). Na Série B, também forneceu os uniformes dos times vencedores, como o Juventude (1994), América-MG (1997).

Finta Remo Paysandu Paysandu venceu a Copa dos Campeões em 2002 (Foto: Arquivo O Liberal) Raimundo Paccó / Arquivo OLiberal Remo foi campeão da Série C em 2005 (Foto: Fernando Araújo/Arquivo O Liberal)

A marca também possui relação antiga com o futebol paraense. A Finta estampou os uniformes do Paysandu no título da Série B de 2001, da Copa Norte e da Copa dos Campeões (2002), além de ter vestido o Papão durante a Copa Libertadores da América de 2003. O Remo foi campeão da Série C do Brasileiro quando tinha os uniformes fornecidos pela marca.