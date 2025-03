Tuna Luso acerta com Ju Alagoano, destaque do Capitão Poço, para a sequência da temporada

Às vésperas da partida contra o Castanhal, pelas quartas de final do Campeonato Paraense, a Tuna Luso acertou com um novo reforço para a sequência da temporada. A novidade é o atacante Ju Alagoano, que estava no Capitão Poço. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal.

De acordo com a apuração, apesar de o acordo estar fechado, Ju Alagoano ainda fará uma última partida com a camisa do Capitão Poço antes de se apresentar à Tuna. No sábado (8), o atleta deve estar entre os relacionados da Laranja Mecânica para enfrentar o Paysandu, também pelas quartas de final do Parazão.

Ju Alagoano tem 28 anos e teve a primeira experiência no futebol paraense nesta temporada, pelo Capitão Poço. Em sete partidas disputadas pela equipe do nordeste paraense, o atacante já marcou três gols, sendo um deles contra o Remo, em uma partida que terminou empatada por 2 a 2.

Antes disso, Ju Alagoano rodou por equipes do futebol nordestino. Entre os clubes de maior destaque estão Moto Club-MA, River-PI e Petrolina-PE.

Ao contrário do Capitão Poço, a Tuna terá calendário durante quase toda a temporada. A equipe cruzmaltina, além do Campeonato Paraense, disputará a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão.